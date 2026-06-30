Bộ Tài chính phát huy vai trò “kinh tế trưởng”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng kết luận phiên làm việc. Ảnh: CẨM HÀ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, theo số liệu ước tính đến hết tháng 6 từ báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Thu hút FDI 6 tháng ước đạt 32 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 61,9% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm thuế, phí, lệ phí 89.000 tỷ đồng. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; tiêu dùng 6 tháng ước tăng 11,2 - 11,5% so với cùng kỳ; khách quốc tế ước đạt 12,2-12,3 triệu lượt người, tăng 14,4 -15,3%...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Theo ông Trần Quốc Phương, tại kỳ họp không thường lệ sắp tới của Quốc hội, Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội 3 dự án luật, nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; và Nghị quyết về cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 2 (tháng 10-2026), Bộ Tài chính hoàn thiện, trình tiếp 2 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).

“Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ đăng ký bổ sung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 đối với 5 dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện các dự án luật này, bảo đảm trình theo đúng tiến độ”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu rõ.

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác đề nghị Bộ Tài chính đánh giá tác động của các chính sách tài khóa đến tăng trưởng, thu ngân sách, bội chi, nợ công; đồng thời lượng hóa hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí.

“Bộ Tài chính cần phân tích sâu hơn động lực mới đóng góp cho tăng trưởng; từ góc độ an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ để có dự báo chiến lược, ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục có đánh giá thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế, tài chính, để pháp luật thực sự kiến tạo cho phát triển”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu.

Quang cảnh phiên làm việc. Ảnh: CẨM HÀ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đánh giá Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò "kinh tế trưởng". Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý áp lực điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát còn rất lớn, đòi hỏi Bộ Tài chính nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách, chủ động ứng phó các cú sốc từ bên ngoài, theo dõi sát diễn biến lạm phát, nhất là giá xăng dầu. Việc điều hành chính sách tài khóa cần linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và quản lý giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, đẩy nhanh xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 và hoàn thiện chính sách tài chính đủ mạnh để thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.