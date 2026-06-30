Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 30/6 đồng loạt giảm tới 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước lao dốc ngay đầu giờ sáng 30/6 khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh từ 1 - 2 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. Diễn biến này nối tiếp đà suy yếu của giá vàng thế giới, trong bối cảnh kim loại quý đã rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce và thị trường tiếp tục chịu sức ép từ kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao.

Ghi nhận lúc 9h, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng miếng xuống 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 143 - 146 triệu đồng/lượng, cũng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

9h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,9 145,9 143 146 PNJ 143 146 143 146 DoJi 143 146 143 146 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146 142,5 146 Bảo Tín Mạnh Hải 141,8 145,8 143 146

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 141,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên giao dịch tiếp tục giao dịch dưới mốc 4.000 USD/ounce, ở mức 3.958, giảm 1,2% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,75% trong tuần giao dịch gần nhất.

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Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên giao dịch đã xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, giảm 0,5% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,75% trong tuần giao dịch gần nhất.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Điều này khiến thị trường củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết: "Thị trường đang nhạy cảm với các tin tức từ Trung Đông, (với) một số căng thẳng leo thang vào cuối tuần và vẫn đang điều chỉnh theo xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn của Fed."

Cuối tuần qua, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các địa điểm quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiêu diệt giới lãnh đạo Iran nếu nước này không tuân thủ các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Diễn biến này khiến giá dầu Brent tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn địa chính trị, nhưng giá năng lượng tăng mạnh lại làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều đó có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, qua đó gây bất lợi cho vàng – tài sản không mang lại lợi suất.

Trong cuộc họp gần nhất, Fed đã giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay khi lạm phát được dự báo tiếp tục cao hơn mục tiêu 2%.

Trong khi đó, đồng USD đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP công bố vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Năm để có thêm cơ sở đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Ông Peter Grant cũng nhận định: "(Giá vàng) có thể giảm xuống mức thấp mới nếu dữ liệu việc làm vẫn khá khả quan, điều này củng cố lập trường duy trì lãi suất cao trong thời gian dài của Fed."

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 30/6, giá vàng tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết. Mặt bằng giá vàng phổ biến vẫn dao động quanh 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi chênh lệch giữa các thương hiệu không đáng kể.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,5 – 148 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với nhóm dẫn đầu. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 145 – 148 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,5 – 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 143,8 – 147,8 triệu đồng/lượng.