Nhận trợ lực từ Thông tư 25/2026/TT-NHNN, cổ phiếu ngân hàng hồi phục bất chấp đà giảm của VN-Index

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần ngày 29/6 trong trạng thái tương đối tiêu cực. Áp lực chốt lời dồn dập nhắm vào cặp đôi vốn hóa lớn VIC và VHM đã kéo chỉ số VN-Index quay đầu lao dốc ngay từ những phút mở cửa. Sau hơn một giờ giao dịch, mặc dù bảng điện tử sàn HOSE duy trì thế cân bằng với số mã tăng và giảm khá ngang ngửa, chỉ số chung vẫn ngậm ngùi bốc hơi khoảng 10 điểm.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi sự chú ý trong phiên sáng lại đổ dồn về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sự bùng nổ của cổ phiếu nhóm ngân hàng được cho rằng nhờ có trợ lực từ Thông tư 25/2026/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026), với điểm nhấn cốt lõi là nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn (SMLR) từ 30% lên 40%.

Hầu hết các mã ngân hàng giao dịch vô cùng khởi sắc, LPB thiết lập mức tăng ấn tượng nhất ngành đạt 3,2%, theo sau là VIB duy trì mức tăng 2,5% với thanh khoản bùng nổ đạt hơn 21 triệu đơn vị.

Làn sóng giao dịch sôi động cũng lan tỏa sang các mã lớn khác khi TPB, MBB, ACB, TCB và VPB đồng loạt đóng cửa tăng trên 1% với khối lượng khớp lệnh của mỗi mã đều vượt mốc 10 triệu đơn vị. Riêng cổ phiếu SHB gánh dòng tiền lớn nhất sàn khi cán mốc thanh khoản 32,75 triệu đơn vị, dù kết phiên chịu áp lực giảm nhẹ 0,4%.

Dù số mã xanh có phần chiếm ưu thế hơn, nhưng sự “quay xe” của cặp đôi lớn họ Vingroup, đã khiến VN-Index giảm điểm khi kết phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, sàn HOSE có 192 mã tăng và 134 mã giảm, VN-Index giảm 16,94 điểm (-0,9%) xuống 1.854,97 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 498,2 triệu đơn vị, giá trị đạt 14.891 tỷ đồng, tăng 12,4% về khối lượng và 16,8% về giá trị so với phiên cuối tuần qua. Giao dịch thỏa thuận đạt 155,2 triệu đơn vị, giá trị đạt 4.789 tỷ đồng.

Sàn HNX có 81 mã tăng và 54 mã giảm, HNX-Index tăng 0,16 điểm (+0,05%) lên 317,99 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 58,8 triệu đơn vị, giá trị đạt 976 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 25,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 436,6 tỷ đồng.

Sàn HNX có 81 mã tăng và 54 mã giảm, HNX-Index tăng 0,16 điểm (+0,05%) lên 317,99 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 58,8 triệu đơn vị, giá trị đạt 976 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 25,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 436,6 tỷ đồng.

CTCK Tiên Phong (TPBS) đánh giá, mức điều chỉnh đa phần đến từ sự ảnh hưởng của nhóm VIC-VHM trong khi độ rộng thị trường vẫn tích cực. Dưới góc độ kỹ thuật, VN-Index đang bước vào giai đoạn tái tích lũy nhằm hấp thụ lượng cung ngắn hạn sau nhịp hồi phục trước đó. Dù chỉ số đang chững lại trong ngắn hạn, cấu trúc xu hướng trung và dài hạn vẫn chưa ghi nhận sự thay đổi đáng kể.

TPBS cho rằng những biến động trong ngắn hạn nhiều khả năng mang tính chất lành mạnh. Trong bối cảnh nền tảng trung và dài hạn vẫn duy trì tích cực, các nhịp điều chỉnh kỹ thuật, nếu xuất hiện, có thể tạo điều kiện để dòng tiền tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng tại những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt với mức định giá hấp dẫn hơn.