Công ty chứng khoán dự báo VPBank và HDBank dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận quý 2, ba nhà băng có thể sụt giảm

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi sẽ đạt khoảng 9% so với đầu năm vào cuối quý II/2026, tiếp tục được dẫn dắt bởi phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc như VPBank và HDBank được dự báo vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt trội so với mặt bằng chung của ngành nhờ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn và không bị hạn chế tăng trưởng tín dụng theo từng quý.

MBS cho biết mặt bằng lãi suất huy động trong quý II đã hạ nhiệt so với giai đoạn cuối quý I nhưng vẫn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực thanh khoản khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn ở mức cao hơn so với cuối năm 2025 và cuối quý trước.

Do đó, công ty chứng khoán này dự báo NIM của toàn ngành sẽ tiếp tục thu hẹp so với cùng kỳ. Dù vậy, một số ngân hàng quốc doanh có lợi thế về chi phí vốn thấp như Vietcombank và VietinBank được kỳ vọng ghi nhận NIM cải thiện so với cùng kỳ nhờ nền so sánh thấp của năm trước.

Theo MBS, thu nhập lãi thuần của nhóm ngân hàng theo dõi trong quý II được dự báo tăng khoảng 15,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 11,3% của thu nhập ngoài lãi. Động lực tăng trưởng của thu nhập ngoài lãi chủ yếu đến từ sự phục hồi của hoạt động thu phí dịch vụ và các khoản thu hồi nợ đã xử lý rủi ro.

Ở chiều ngược lại, áp lực nợ xấu vẫn hiện hữu trong quý II khi xu hướng cải thiện chưa thực sự rõ nét. Vì vậy, các ngân hàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức trích lập dự phòng cao nhằm củng cố bộ đệm rủi ro. MBS dự báo chi phí dự phòng của nhóm ngân hàng theo dõi tăng khoảng 19% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu được kỳ vọng tăng khoảng 15% trong quý II/2026. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, phản ánh tăng trưởng tín dụng tích cực nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ áp lực NIM và chi phí dự phòng gia tăng.

Lợi nhuận hai ngân hàng được dự báo tăng gấp rưỡi

Trong số các ngân hàng được MBS theo dõi, VPBank được dự báo là cái tên có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý II của VPBank được dự báo đạt khoảng 7.499 tỷ đồng, tăng 51,9% so với cùng kỳ và tăng 18,5% so với quý trước.

Theo MBS, tăng trưởng tín dụng của VPBank đến cuối quý II có thể đạt khoảng 25% so với đầu năm với động lực chính đến từ khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Mặc dù NIM tiếp tục chịu áp lực do nhu cầu huy động vốn lớn nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, thu nhập lãi thuần vẫn được kỳ vọng tăng khoảng 34%.

Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ và bảo hiểm được dự báo tiếp tục phục hồi, giúp lãi thuần từ dịch vụ tăng trưởng tích cực. Dù chi phí dự phòng rủi ro dự kiến tăng khoảng 20% lên gần 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý II vẫn được kỳ vọng đạt khoảng 9.374 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Xếp ngay sau là HDBank với lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 5.381 tỷ đồng, tăng 46,4%.

Theo MBS, tăng trưởng tín dụng trong quý II của HDBank tiếp tục rất tích cực khi tăng khoảng 10% so với cuối quý I, đưa mức tăng trưởng tín dụng lũy kế 6 tháng đầu năm lên xấp xỉ 20%.

Đáng chú ý, NIM của HDBank được kỳ vọng cải thiện trong quý II nhờ ghi nhận các khoản lãi từ việc cấp hạn mức tín dụng trước cho nhóm khách hàng trung thành - yếu tố mang tính mùa vụ trong kết quả kinh doanh của ngân hàng này. Trong khi đó, chi phí dự phòng được dự báo giảm khoảng 20% do nền so sánh cao của năm trước, còn CIR tiếp tục duy trì ở mức thấp khoảng 22%.

Lợi nhuận nhiều ngân hàng có thể tăng trưởng hai con số

Ngoài hai ngân hàng trên, VIB cũng được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.597 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ. MBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đến cuối quý II đạt khoảng 8,2% so với đầu năm, trong khi NIM duy trì quanh mức 2,9%. Dù chi phí dự phòng tăng khoảng 50% do nền thấp của quý II/2025, lợi nhuận vẫn duy trì tăng trưởng nhờ tín dụng cải thiện.

OCB được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 953 tỷ đồng, tăng 20,2%. Theo MBS, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6 có thể đạt khoảng 6%, trong khi chi phí dự phòng giảm khoảng 17% so với cùng kỳ giúp bù đắp phần nào tác động từ NIM suy giảm.

Techcombank cũng nằm trong nhóm tăng trưởng tích cực với lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 7.468 tỷ đồng, tăng 17,7%. MBS cho rằng tín dụng đến cuối quý II có thể tăng khoảng 7,6% so với đầu năm. Danh mục tín dụng được dự báo gia tăng tỷ trọng cho vay hạ tầng trong khi tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát quanh mức 70%. Hoạt động ngân hàng đầu tư (IB), bảo hiểm và thu hồi nợ xấu được kỳ vọng phục hồi, góp phần cải thiện nguồn thu ngoài lãi.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 10.262 tỷ đồng, tăng 16,1%. MBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8,5% so với đầu năm trong khi tăng trưởng huy động trên 2%. Với lợi thế chi phí vốn thấp cùng việc gia tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn, NIM của Vietcombank được dự báo tiếp tục cải thiện, giúp thu nhập lãi thuần tăng khoảng 23%.

Đối với BIDV, lợi nhuận sau thuế quý II được dự báo đạt 7.937 tỷ đồng, tăng 15,1%. MBS kỳ vọng tăng trưởng tín dụng khoảng 5%, chủ yếu nhờ cho vay SME và bán lẻ. Thu nhập lãi thuần dự kiến tăng khoảng 12%, trong khi ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh thu hồi nợ đã xử lý và tăng thu từ dịch vụ.

VietinBank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế 11.022 tỷ đồng, tăng 13%. Theo MBS, NIM dù giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ 20 điểm cơ bản nhờ nền thấp. Chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện khi nợ xấu duy trì quanh 1%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu vẫn trên 150%. Đáng chú ý, dự báo này chưa bao gồm khoản lợi nhuận bất thường có thể phát sinh từ thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower.

TPBank cũng được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.824 tỷ đồng, tăng 11,9%. Mặc dù NIM tiếp tục chịu áp lực do chi phí vốn cao, thu nhập lãi thuần vẫn được kỳ vọng tăng khoảng 15%, trong khi nguồn thu ngoài lãi tiếp tục được hỗ trợ từ hoạt động dịch vụ và các khoản thu nhập khác.

Trong khi đó, ACB gần như đi ngang với lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 4.899 tỷ đồng, chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ. Theo MBS, NIM được duy trì quanh mức 2,8% nhờ áp lực chi phí vốn giảm bớt so với quý đầu năm. Tuy nhiên, thu nhập ngoài lãi giảm hơn 10% do khoản thu từ xử lý nợ không còn duy trì mức cao như cùng kỳ năm trước.

Một số ngân hàng vẫn chịu áp lực lớn

Ở chiều ngược lại, MBS dự báo một số ngân hàng sẽ tiếp tục ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Sacombank là trường hợp giảm mạnh nhất khi lợi nhuận sau thuế quý II được dự báo chỉ đạt khoảng 1.666 tỷ đồng, giảm 42,4%.

Theo MBS, NIM của Sacombank có thể giảm tới 100 điểm cơ bản xuống còn khoảng 2,5% do chi phí vốn tăng mạnh. Đồng thời, chi phí dự phòng được dự báo tăng gấp đôi do áp lực nợ xấu vẫn rất lớn. Nợ xấu và nợ nhóm 2 tại cuối quý II lần lượt được dự báo ở mức 6% và 1,3%.

Eximbank cũng được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ còn khoảng 309 tỷ đồng, giảm 39%. MBS cho rằng NIM tiếp tục giảm xuống khoảng 2%, kéo thu nhập lãi thuần giảm khoảng 10%. Trong khi đó, hầu hết các mảng thu ngoài lãi đều ghi nhận suy giảm, khiến thu nhập ngoài lãi giảm tới 63% so với cùng kỳ.

Đối với LPBank, lợi nhuận sau thuế quý II được dự báo đạt 2.244 tỷ đồng, giảm 6,3%. Theo MBS, tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 5% so với đầu năm, thấp hơn cùng kỳ năm trước. NIM tiếp tục chịu áp lực trong khi hoạt động dịch vụ - nguồn đóng góp lớn nhất trong thu nhập ngoài lãi - chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng được dự báo tăng khoảng 39% do chất lượng tài sản tiếp tục suy giảm.