Chuyên gia hiến kế giúp SME tận dụng chính sách, tiếp cận vốn và tăng trưởng

Từ các trao đổi tại Hội nghị "Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh" do ACB phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội - HBA và Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD thực hiện, có thể thấy cơ hội tăng trưởng của SME chỉ thật sự được chuyển hóa thành kết quả khi doanh nghiệp hiểu đúng chính sách, minh bạch tài chính, số hóa vận hành và lựa chọn được đối tác đồng hành đủ năng lực, đủ am hiểu.

ACB phối hợp cùng HBA và VACOD tổ chức Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mởđường – Doanh nghiệp cất cánh”

Hiểu đúng tác động của chính sách để chủ động thích ứng

Tại hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng những chuyển động về chính sách đầu tư, quy hoạch và thể chế trong giai đoạn 2025–2026 đang tác động trực tiếp đến quyết định mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở các quy định mới, mà ở tinh thần cải cách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thực thi, từ thủ tục đầu tư, điều kiện kinh doanh đến các vướng mắc liên quan đến quy hoạch và chồng chéo pháp luật.

Với SME, điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ theo dõi chính sách, mà cần đánh giá tác động của các thay đổi này đến kế hoạch đầu tư, chi phí triển khai và thời điểm mở rộng kinh doanh. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong ra quyết định, hạn chế các vướng mắc phát sinh và tận dụng tốt hơn dư địa chính sách trong giai đoạn mới.

Minh bạch dữ liệu nhằm giảm rủi ro và tiếp cận vốn tốt hơn

Nếu chính sách mở ra cơ hội, thì dữ liệu minh bạch là điều kiện để doanh nghiệp chứng minh năng lực thực thi. Điều này đặc biệt rõ trong lĩnh vực thuế – hải quan, nơi các thay đổi chính sách và xu hướng số hóa quản lý yêu cầu chuẩn hóa sổ sách, chứng từ, hóa đơn, dòng tiền và năng lực tuân thủ.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các chuyển động trong chính sách thuế – hải quan đang tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi doanh nghiệp minh bạch hơn trong quá trình thực thi. Với SME, việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp giảm rủi ro tuân thủ, mà còn tạo nền tảng để quản trị tài chính tốt hơn và làm việc hiệu quả hơn với ngân hàng, đối tác.

Ở góc độ tín dụng, yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Nhiều SME có nhu cầu vốn thật, có đơn hàng hoặc kế hoạch mở rộng, nhưng vẫn gặp khó do thiếu tài sản đảm bảo hoặc hồ sơ tài chính chưa đủ rõ. Trong khi đó, cách đánh giá tín dụng đang ngày càng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, hợp đồng, phương án sử dụng vốn và dữ liệu vận hành.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB chia sẻ tại Hội nghị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết: "Việc cấp vốn cho doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở tài sản đảm bảo, mà ngày càng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, hợp đồng và phương án sử dụng vốn. Khi doanh nghiệp minh bạch về tài chính, sổ sách và dòng tiền, ngân hàng có thêm cơ sở để thiết kế các giải pháp vốn linh hoạt, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế."

Số hóa vận hành thúc đẩy hiệu quả tăng trưởng

Từ tham luận "Chính sách và Công nghệ số tích hợp AI: Kiến tạo Kinh tế số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương" của PGS.TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, có thể thấy chuyển đổi số với SME không chỉ là số hóa quy trình, mà là khai thác dữ liệu, nền tảng số và AI để giải quyết các bài toán vận hành. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những nhu cầu gần nhất như thanh toán, hóa đơn điện tử, quản lý đơn hàng, đối soát, tồn kho, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.

Khi các hoạt động được đưa lên nền tảng số, SME có thể rút ngắn thời gian xử lý, kiểm soát vận hành tốt hơn và từng bước hình thành dữ liệu phục vụ quản trị. Ở góc độ tài chính – ngân hàng, các nền tảng giao dịch số, giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, POS/Soft POS và dịch vụ trực tuyến của ACB có thể hỗ trợ doanh nghiệp tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính, qua đó tạo thêm cơ sở để ngân hàng đánh giá dòng tiền và thiết kế giải pháp vốn phù hợp hơn.

Chọn đối tác tài chính đủ năng lực, đủ am hiểu để đồng hành

Khi đã nhận diện tác động chính sách, chuẩn hóa dữ liệu và từng bước số hóa vận hành, SME cần một đối tác tài chính đủ năng lực để đồng hành trong quá trình biến kế hoạch tăng trưởng thành hành động cụ thể. Đây là yêu cầu ngày càng quan trọng vì doanh nghiệp không chỉ cần vốn, mà còn cần các công cụ và giải pháp hỗ trợ vận hành phù hợp.

Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB trình bày giải pháp đồng hành cùng SME.

Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB, cho rằng để đồng hành hiệu quả với SME, ngân hàng cần hiểu đặc thù vận hành, dòng tiền và nhu cầu phát triển của từng doanh nghiệp, từ đó thiết kế các giải pháp vừa phục vụ nhu cầu vốn, vừa hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu công cụ vận hành và nâng cao năng lực tăng trưởng.

Từ cách tiếp cận đó, ACB giới thiệu hệ giải pháp đồng hành cùng SME xoay quanh ba trụ cột: vốn phát triển, công cụ tối ưu và năng lực bứt phá.

Với vốn phát triển, ACB tập trung vào các giải pháp tài trợ linh hoạt theo dòng tiền, hợp đồng, khoản phải thu, chuỗi cung ứng hoặc nhu cầu đầu tư mở rộng, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh.

Với công cụ tối ưu, ngân hàng cung cấp các nền tảng giao dịch số, giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, POS/Soft POS và dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ SME rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và vận hành minh bạch hơn.

Với năng lực bứt phá, ACB mở rộng hỗ trợ thông qua kết nối hệ sinh thái khách hàng, hỗ trợ bán hàng, đào tạo kỹ năng quản trị – vận hành và các chương trình hướng đến phát triển bền vững.

Với cách tiếp cận dựa trên sự am hiểu doanh nghiệp, ACB hướng đến vai trò đối tác đồng hành cùng SME trong quá trình chuyển hóa cơ hội chính sách thành kế hoạch kinh doanh cụ thể, khả thi và có thể triển khai trong thực tế.

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