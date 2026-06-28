Có nên để toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm?

Tích lũy được vài trăm triệu đồng là cột mốc không dễ với nhiều người trẻ. Sau nhiều năm đi làm, khoản tiền đầu tiên đủ lớn thường mang lại cảm giác yên tâm hơn, nhưng cũng kéo theo một câu hỏi mới: nên để số tiền này ở đâu?

Không ít người chọn cách đơn giản nhất: gửi toàn bộ vào sổ tiết kiệm.

Đây là lựa chọn an toàn, ít rủi ro và giúp tiền vẫn sinh lời. Tuy nhiên, điều nhiều người bỏ qua là không phải đồng tiền nào cũng có cùng một "nhiệm vụ". Việc để toàn bộ tài sản ở một nơi có thể khiến bạn rơi vào thế bị động khi cuộc sống xuất hiện những nhu cầu ngoài kế hoạch.

Lấy ví dụ, một người đang có 500 triệu đồng. Sáu tháng sau muốn đổi xe, một năm nữa dự định mua nhà hoặc cần một khoản tiền để học lên, chuyển việc. Nếu toàn bộ số tiền đều nằm trong sổ tiết kiệm có kỳ hạn, mỗi quyết định phát sinh đều có thể kéo theo việc tất toán trước hạn hoặc làm xáo trộn kế hoạch tài chính ban đầu.

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Nói cách khác, câu hỏi không nên chỉ là "gửi ngân hàng nào lãi suất cao hơn?", mà còn là "mình sẽ cần dùng khoản tiền này vào thời điểm nào?".

Theo nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, trước khi quyết định gửi tiết kiệm hay đầu tư, mỗi người nên phân loại số tiền mình đang có theo mục đích sử dụng. Một khoản dành cho các chi tiêu khẩn cấp cần được giữ ở nơi có thể rút ngay khi cần. Một khoản dành cho những kế hoạch trong 1-3 năm tới có thể ưu tiên các kênh an toàn như tiền gửi có kỳ hạn. Phần tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong nhiều năm mới là khoản phù hợp để cân nhắc những kênh đầu tư dài hạn, nếu mức độ chấp nhận rủi ro cho phép.

Điều này cũng giúp trả lời một băn khoăn phổ biến khác: nên giữ bao nhiêu tiền mặt?

Không có một con số cố định cho tất cả mọi người, nhưng nhiều chuyên gia khuyến nghị nên có một khoản dự phòng tương đương từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt. Đây không phải khoản tiền để sinh lời, mà để đảm bảo bạn không phải vội vàng tất toán sổ tiết kiệm hoặc bán tài sản khi gặp biến cố như mất việc, ốm đau hay những khoản chi phát sinh bất ngờ.

Sau khi đã có quỹ dự phòng, phần tiền còn lại mới nên được phân bổ theo các mục tiêu tài chính cụ thể. Chẳng hạn, nếu đang dự định mua nhà trong hai năm tới, ưu tiên lớn nhất có thể là bảo toàn số vốn thay vì chạy theo mức sinh lời cao. Ngược lại, nếu chưa có kế hoạch sử dụng khoản tiền này trong 10 năm tới, bạn có thể cân nhắc những kênh đầu tư dài hạn phù hợp hơn với mục tiêu tăng trưởng tài sản.

Suy cho cùng, gửi tiết kiệm không sai. Sai lầm nằm ở chỗ coi toàn bộ số tiền mình có đều giống nhau.

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Một khoản tiền dành để xử lý tình huống khẩn cấp sẽ cần được quản lý khác với khoản tiền chuẩn bị mua nhà. Khoản tiền dự định dùng trong một năm cũng không nên được đối xử giống khoản tiền dành cho 10 năm sau.

Vì thế, nếu đang có vài trăm triệu đồng trong tay, điều đầu tiên không phải là tìm ngân hàng nào có lãi suất cao nhất. Hãy bắt đầu bằng việc chia số tiền đó thành những "ngăn" khác nhau, tương ứng với từng mục tiêu của mình. Khi mỗi đồng tiền đều có một nhiệm vụ rõ ràng, việc chọn gửi tiết kiệm, giữ tiền mặt hay đầu tư cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.