Hết cảnh người Việt phải đổi cả xấp ngoại tệ để đi du lịch tại nhiều nước

Chỉ cần giơ điện thoại lên quét, giao dịch hoàn tất trong vài giây. Không đổi ngoại tệ, không lo tỷ giá hay tiêu cố cho hết tiền thừa cuối chuyến, người Việt hiện nay có thể dùng App ngân hàng, ví điện tử của mình để thanh toán tại nhiều nước một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Chị Hoài Linh, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, vừa có chuyến du lịch Trùng Khánh, Trung Quốc 6 ngày. Điều chị nhớ nhất không chỉ là phong cảnh và văn hóa các điểm du lịch, mà còn là lần đầu tiên chị không phải ôm một xấp nhân dân tệ trong suốt chuyến đi hay phải cài các ứng dụng thanh toán của nước sở tại.

"Mọi lần đi nước ngoài tôi rất ghét cái cảnh phải đổi tiền trước, rồi tính toán xem tiêu bao nhiêu, đến cuối chuyến còn dư thì lại tiêu cố cho hết vì mang về cũng không đổi lại được nhiều. Mà mang trong người nhiều tiền mặt cũng lo mất lắm. Lần này tôi dùng ZaloPay quét QR suốt, từ cốc trà sữa ngoài đường cho đến hóa đơn nhà hàng cả triệu không cần nghĩ đến tiền mặt một lần nào," chị kể.

Trải nghiệm của chị Linh không còn là cá biệt. Một làn sóng đang thay đổi cách người Việt chi tiêu khi ra nước ngoài, thay vì đổi ngoại tệ với nhiều rủi ro và bất tiện, họ chỉ cần chiếc điện thoại với ứng dụng thanh toán quen thuộc.

Trong bức tranh thanh toán xuyên biên giới đang nở rộ, Trung Quốc giữ vị trí đặc biệt, không chỉ vì là điểm đến hàng đầu của người Việt, mà còn vì đây là quốc gia mà du khách nước ngoài gần như “bắt buộc” phải có phương án thanh toán số.

Tại Trung Quốc, tiền mặt ngày càng ít được chấp nhận trong cuộc sống hàng ngày. Từ quán ăn vỉa hè, xe buýt, chợ truyền thống cho đến trung tâm thương mại, người dân nước này gần như không dùng tiền mặt, mà thanh toán chủ yếu qua mã QR, thường là qua WeChat Pay hoặc Alipay. Thẻ Visa hay Mastercard quốc tế cũng không phải lựa chọn phổ biến tại đây.

Điều đó khiến du khách Việt trước đây rơi vào thế khó bởi không phải người nào cũng muốn mở tài khoản Alipay hay WeChat Pay bản nội địa do thủ tục không đơn giản với người nước ngoài. Nhưng hiện tại, mọi việc đã thay đổi.

Tháng 9/2025, ZaloPay chính thức triển khai tính năng quét QR quốc tế tại thị trường Trung Quốc, hoạt động qua mạng lưới Alipay+. Người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn "Quét QR", chuyển khu vực sang "Trung Quốc" rồi đưa camera vào mã QR tại quầy, hệ thống tự hiển thị số tiền quy đổi và phí trước khi xác nhận. Toàn bộ giao dịch thực hiện bằng VNĐ, không cần chuẩn bị nhân dân tệ.

Trung Quốc không phải điểm dừng duy nhất. Làn sóng thanh toán QR xuyên biên giới dành cho người Việt đang mở rộng nhanh sang các điểm đến châu Á phổ biến khác.

ZaloPay hiện đã phủ tính năng này tại 5 quốc gia châu Á gồm Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia và Nhật Bản.

Phía ngân hàng, Vietcombank tháng 4/2026 ra mắt dịch vụ QR xuyên biên giới trên ứng dụng VCB Digibank với quy mô lớn hơn nhiều: hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia cho đến nhiều nước châu Âu và châu Mỹ, trở thành ngân hàng Việt đầu tiên làm được điều này. Hiện dịch vụ đang được miễn phí hoàn toàn.

Đến tháng 5/2026, Vietcombank tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản và Hồng Kông, hai trong số những điểm đến được người Việt ưa chuộng nhất cho cả du lịch lẫn công tác. Đây cũng là hai thị trường mà thanh toán QR đang dần chiếm ưu thế trong đời sống hàng ngày.

Ở tầng hạ tầng quốc gia, tháng 4/2026, NAPAS phối hợp cùng Vietcombank và Ant International tổ chức lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chính thức liên thông hai hệ sinh thái thanh toán. Điều này có nghĩa là không chỉ người Việt quét được mã QR tại Trung Quốc, mà du khách Trung Quốc sang Việt Nam cũng có thể dùng Alipay thanh toán tại hàng nghìn điểm bán trong nước.

Được biết, NAPAS cũng đã hoàn thành kết nối thanh toán QR hai chiều với Thái Lan, Lào và Campuchia, tức người Việt sang đó quét được, khách từ đó sang Việt Nam cũng quét được mã QR. Với Trung Quốc và Hàn Quốc, chiều thanh toán cho khách đến Việt Nam đã khai thông; chiều ngược lại cho người Việt sang hai thị trường này dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.

Lộ trình phía trước còn nhiều hơn thế. NAPAS cho biết đơn vị này dự kiến công bố kết nối với Singapore vào quý 3/2026, và hoàn thành kết nối với Ấn Độ, Đài Loan trong năm nay. Mục tiêu dài hạn, là xây dựng một "bản đồ thanh toán QR khu vực" nơi người dùng có thể thanh toán xuyên biên giới liền mạch, như đang ở trong nước.