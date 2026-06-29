Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 29/6

Ghi nhận lúc 14h45 ngày 29/6, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên bảng giá niêm yết so với đầu giờ sáng. Sau nhịp điều chỉnh giảm đầu phiên, thị trường tạm thời ổn định với mặt bằng giá vàng miếng phổ biến ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất cao của Mỹ.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 145 – 148 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144 – 147,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 143,8 – 147,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên giao dịch quanh mức 4.067 USD/ounce, giảm 0,6% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,6% trong tuần giao dịch gần nhất.

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Tại thị trường trong nước, ghi nhận lúc 9h15, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, giảm 0,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng nhưng giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 148 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, cũng giảm 0,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá xuống 144 - 147,5 triệu đồng/lượng, giảm 0,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 143,8 - 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

14h45 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,9 147,9 145 148 PNJ 145 148 145 148 DoJi 145 148 145 148 Bảo Tín Minh Châu 144 147,5 144 148 Bảo Tín Mạnh Hải 143,8 147,8 145 148

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên giao dịch quanh mức 4.065 USD/ounce, giảm 0,6% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,6% trong tuần giao dịch gần nhất.

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Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 29/6, giá vàng trong nước đi ngang khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết. Mặt bằng giá vàng phổ biến vẫn dao động quanh ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, với chênh lệch giữa các thương hiệu không lớn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 144,3 – 148,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 145 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 144,3 – 148 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 144,3 – 148,3 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 145,5 148,5 PNJ 145,5 148,5 145,5 148,5 DOJI 145,5 148,5 145,5 148,5 Bảo Tín Minh Châu 144,3 148 144,3 148,5 Bảo Tín Mạnh Hải 144,3 148,3 145 148,5

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên giao dịch quanh mức 4.058 USD/ounce, giảm 0,74% so với mức đóng cửa tuần trước. Trước đó, giá vàng đã giảm 1,6% trong tuần giao dịch gần nhất.

Vàng đã ghi nhận tuần giảm giá thứ tư liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 8/2023.

Thị trường vàng đã gặp nhiều khó khăn trong những tháng gần đây khi cuộc chiến tại Iran gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Những lo ngại đó đang nhanh chóng trở thành hiện thực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển từ lập trường nới lỏng sang cứng rắn hơn, phát tín hiệu ủng hộ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng thời, các nhà phân tích lưu ý rằng hoạt động kinh tế vẫn duy trì khả năng chống chịu bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, qua đó tạo thêm động lực tăng giá cho đồng USD.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive, cho biết sau khi duy trì quan điểm trung lập với vàng trong bốn tháng qua, ông đã chuyển sang quan điểm giảm giá sau cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed.

Mặc dù ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất, các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy đã có cơ sở để tăng lãi suất vào cuối năm. Đồng thời, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh rằng ổn định giá cả vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Tất cả phụ thuộc vào chi phí vốn. Trò chơi này xoay quanh lãi suất ngắn hạn. Nếu bạn là nhà giao dịch vàng, điều duy nhất bạn cần chú ý là lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm", ông nói. "Nếu Fed tiếp tục thúc đẩy việc tăng lãi suất - điều này vẫn còn khó tin - chúng ta có thể thấy giá vàng giảm xuống dưới mức thấp nhất trong ba năm."

Mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm đã giảm so với mức cao gần đây, nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong vòng một năm.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường chính tại FxPro, cho biết mặc dù giá vàng kết thúc tuần trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng, ông vẫn không tin rằng mốc 4.000 USD sẽ được giữ vững.

Ông lưu ý rằng diễn biến giá gần đây đã hình thành một mô hình kỹ thuật giảm giá được gọi là "điểm giao cắt tử thần", xuất hiện khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.

"Kể từ nửa cuối tuần, phe gấu đã liên tục cố gắng đẩy giá xuống dưới mốc 4.000 USD - ngưỡng có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý - nhưng đã nới lỏng áp lực vào chiều thứ Sáu", ông nói. "Trên biểu đồ tuần, những nỗ lực đưa giá trở lại trên đường trung bình động 50 tuần đều thất bại. Tuy nhiên, đây cũng là vùng hỗ trợ của giá kể từ cuối năm ngoái, vì vậy có thể sẽ xuất hiện một cuộc giằng co khá quyết liệt quanh vùng giá hiện tại."

David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cũng cảnh báo rằng đà giảm giá ngắn hạn của vàng vẫn rất rõ rệt.

"Mặc dù chỉ báo MACD hàng ngày của vàng phát tín hiệu quá bán, nhưng mức độ quá bán vẫn chưa mạnh như hồi tháng Ba. Điều đó đồng nghĩa với khả năng người bán sẽ tiếp tục tìm cách bán tháo các vị thế mua", ông nhận định.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cho rằng diễn biến giá trong tuần tới sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định liệu giá vàng đã tạo đáy hay chưa.

"Chúng tôi đã chứng kiến giá giảm xuống dưới mốc 4.000 USD nhưng nguồn cung tại đó không đủ để đẩy giá xuống thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, nếu đợt phục hồi này tiếp tục chững lại như các nỗ lực tăng giá trước đó ở những vùng giá cao hơn, khả năng giá giảm mạnh là rất lớn, có thể mở đường cho việc quay trở lại mốc 3.500 USD trong những tuần tới. Ở chiều tăng, mốc 4.098 USD - mức thấp nhất của tháng 3 - sẽ là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần theo dõi, tiếp theo là 4.200 USD."

Bất chấp những rủi ro giảm giá đáng kể, các nhà phân tích cho rằng mặt bằng giá hiện tại vẫn mang lại giá trị dài hạn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Một số ý kiến nhận định rất khó để giá vàng duy trì dưới mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian dài.

Họ cũng lưu ý rằng mặc dù nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương đã chậm lại, hoạt động mua vào của khu vực công vẫn là nguồn hỗ trợ quan trọng và được kỳ vọng sẽ tạo ra một mức sàn vững chắc cho thị trường.

Các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi liệu Fed cuối cùng có tăng lãi suất hay không, ngay cả khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

"Hiện tại, các nhà đầu tư dường như đang tính đến duy nhất một kịch bản là Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay", Fahad Tariq, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Nghiên cứu Cổ phiếu tại Jefferies, cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu. "Như chúng tôi đã viết trước đây, chúng tôi tin rằng Fed có thể sẽ bỏ qua cú sốc giá dầu, đặc biệt khi giá dầu WTI đã giảm trở lại dưới 70 USD/thùng. Chúng tôi cho rằng khả năng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong năm nay là không cao do những hệ lụy về chính trị và tài chính."

Các nhà phân tích cho rằng dữ liệu việc làm công bố trong tuần tới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bước đi tiếp theo của Fed.

"Báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ vào ngày 2/7, với số lượng việc làm liên quan đến World Cup giúp số liệu tổng thể vượt kỳ vọng, có thể củng cố lập trường cứng rắn của Fed. Nếu điều này làm gia tăng khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 7, giá vàng có thể sẽ chịu thêm áp lực dưới mốc 4.000 USD", Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết. "Về mặt kỹ thuật, việc giữ vững trên mốc 4.000 USD có thể mở đường để giá quay trở lại các ngưỡng 4.100 USD và 4.250 USD. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng này, phe gấu có thể nhắm tới mốc 3.900 USD và đường trung bình động 100 tuần ở mức 3.740 USD."

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Chính phủ Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm tuần tới, do thị trường tài chính Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Sáu nhân dịp Ngày Độc lập. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ.

Các số liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần tới:

Thứ Ba: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ; số liệu việc làm JOLTS của Mỹ.

Thứ Tư: Thị trường Canada đóng cửa nhân dịp Quốc khánh Canada; số liệu việc làm ADP của Mỹ; Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại Diễn đàn ECB; chỉ số PMI sản xuất ISM.

Thứ Năm: Số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ.

Thứ Sáu: Thị trường Mỹ đóng cửa nhân dịp Ngày Độc lập.