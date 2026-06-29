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Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

| | Tài chính - ngân hàng

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, từ 1/7/2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.

Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân - Ảnh minh họa

Từ 1/7/2026, mua bán vàng miếng phải nộp thuế thu nhập cá nhân - Ảnh minh họa

Từ đầu tháng 7 tới, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15) sẽ chính thức có hiệu lực, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Luật số 109/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 12/2025), trong đó có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế.

Đáng chú ý, theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.

Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Về căn cứ tính thuế, tại khoản 2 Điều 27 của Luật nêu rõ, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vàng của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Như vậy, từ 1/7/2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%.

Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm: thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức; từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; từ chuyển nhượng tài sản số...

Theo Tuệ Lâm

VTV.vn

Từ Khóa:
vàng

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