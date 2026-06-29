Lãi suất ngân hàng 29/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Bước sang những ngày cuối tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng không ghi nhận thêm đợt điều chỉnh lớn.

Khảo sát biểu lãi suất ngày 29/6 cho thấy mức lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 12 tháng vẫn là 7,3%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh lớn giữ nguyên ở 6,8%/năm.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu: Lãi suất từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục đứng đầu thị trường với lãi suất 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là ngân hàng duy nhất đang niêm yết mức trên 7,2%/năm ở kỳ hạn này. Bên cạnh đó, ACB còn áp dụng lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Đứng thứ hai là Saigonbank với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ba ngân hàng MBV, PGBank và VCBNeo tiếp tục duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. VIB cũng gia nhập nhóm này với mức lãi suất 7%/năm ở cùng kỳ hạn.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm bám sát với mức 6,9%/năm

Ngay sau nhóm dẫn đầu là các ngân hàng niêm yết lãi suất 6,9%/năm gồm LPBank, BVBank, Bac A Bank và OCB.

Trong đó, LPBank vẫn nổi bật ở kỳ hạn dài khi áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cao hơn mặt bằng chung của nhiều ngân hàng cùng quy mô.

Big4 tiếp tục giữ vai trò neo mặt bằng lãi suất

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau ở tất cả các kỳ hạn khảo sát.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng duy trì ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng đang áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, ngang với nhóm Big4.

Phần lớn ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện là ngân hàng có lãi suất cao nhất trong nhóm này với 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm, SHB là 6,5%/năm và NCB ở mức 6,4%/năm.

MB hiện niêm yết 6,35%/năm; TPBank và ABBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm. Đáng chú ý, ABBank hiện không còn niêm yết lãi suất đối với kỳ hạn 18 tháng trong biểu lãi suất trực tuyến mới nhất.

Nhóm lãi suất dưới 6,2%/năm

VPBank hiện niêm yết 6%/năm cho cả kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Viet A Bank và VietBank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Vikki Bank cũng duy trì mức lãi suất tương tự.

PVcomBank niêm yết 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank ở mức 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với mức 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như pháp luật liên quan.