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Một cổ phiếu ngân hàng có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 6

| | Thị trường chứng khoán

Một cổ phiếu ngân hàng có thể bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ cơ cấu tháng 6

BSC cho rằng rổ VN30 dự kiến thêm mới hai cổ phiếu trong kỳ cơ cấu này.

Ngày 15/07/2026, HOSE sẽ chính thức công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số VN30 cho kỳ quý 3/2026. Ngày danh mục mới có hiệu lực là ngày 03/08/2026.

Trên cơ sở dữ liệu ngày 24/06/2026, Chứng khoán BSC đã đưa ra dự báo những thay đổi đáng chú ý.

Cụ thể, BSC cho rằng rổ VN30 dự kiến thêm mới hai cổ phiếu là MCH - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và TCX - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Nguyên nhân do thỏa mãn các tiêu chí của VN30 và có giá trị vốn hóa nằm trong top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn (riêng TCX đang nằm tại vị trí 20 theo dữ liệu tại ngày dự báo).

Nhường chỗ cho 2 cổ phiếu trên, 2 mã dự kiến bị loại là TPB - Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong và PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam do giá trị vốn hóa sụt giảm khi có các cổ phiếu mới được thêm vào danh mục.

Hiện trên thị có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN30 ETF; SSIAM VN30 ETF; KIM Growth VN30 ETF; MAFM VN30 ETF. Trong đó quỹ DCVFMVN30 là quỹ có tổng giá trị tài sản ròng lớn nhất, đạt hơn 6.100 tỷ đồng.

Nguồn: BSC

BSC cũng đưa ra dự báo số lượng cổ phiếu mua và bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số. Cụ thể ở chiều mua, MCH được dự báo sẽ là cổ phiếu được mua mạnh nhất với khoảng 3 triệu đơn vị, tiếp theo là TCX với khoảng 1,3 triệu cổ phiếu.

Ngược lại , cổ phiếu TPB được dự báo chịu áp lực bán lớn nhất với khối lượng khoảng 5 triệu cổ phiếu để loại khỏi danh mục. Tương tự, PLX có thể bị bán khoảng 961.000 cổ phiếu. Ngoài ra, VJC cũng được dự báo nằm trong nhóm các mã chịu áp lực bán đáng kể từ các quỹ ETF trong kỳ cơ cấu này.

An Thái

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