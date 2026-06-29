Green SM tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, tại đăng ký thay đổi ngày 26//2026, Green SM tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng, đưa tổng vốn lên mức 54.000 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng gấp 18 lần chỉ sau hơn 3 năm đi vào hoạt động.

Trong cơ cấu tài sản góp vốn, tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 51.150 tỷ đồng, chiếm 94,72%; phần còn lại là các tài sản khác.

GSM được thành lập vào tháng 3/2023 với vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Nam (2%); ông Phạm Nhật Vượng (95%) và bà Phạm Thu Hương (3%).

Cuối tháng 2/2026, GSM công bố đã hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF). Sau thương vụ này, tổng vốn điều lệ của GSM được nâng lên 43.400 tỷ đồng. Cùng với việc tích hợp các dịch vụ của VinBus và VinDT trước đó, hệ sinh thái Green SM bao phủ nhiều lĩnh vực trong giao thông vận tải, từ taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt, giao hàng đến kinh doanh cho thuê, mua bán xe và đào tạo lái xe.

Hiện, doanh nghiệp này có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuấn- Tổng Giám đốc và bà Phạm Thu Hương - Chủ tịch HĐQT. Bà Thu Hương được biết đến là Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và là vợ ông Phạm Nhật Vượng.



