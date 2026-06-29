Ai từng đầu tư vào dự án Game NFT "Valkyrio", khẩn trương liên hệ công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng mới đây đã phát đi thông báo đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư vào dự án Game NFT mang tên "Valkyrio" liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Theo đó, khoảng tháng 9/2021 đến tháng 12/2022, nhóm đối tượng xây dựng dự án Game NFT mang tên "Valkyrio" vận hành trên trang web playvalkyr.io và tạo lập đồng tiền điện tử VALK và YARIO. Đồng thời các đối tượng sáng lập quảng bá đây là một trò chơi điện tử kết hợp đầu tư tài chính (Play-to-Earn); cam kết thu nhập ổn định.

Để tham gia, nhà đầu tư được hướng dẫn nạp các đồng tiền kỹ thuật số trung gian như BNB hoặc USDT vào hệ thống để hoán đổi lấy token VALK, sau đó sử dụng token này mua các vật phẩm ảo (tướng NFT) trong game.

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng bị nghi đã sử dụng hoạt động quảng bá kết hợp với bot giao dịch tự động nhằm tạo khối lượng giao dịch ảo, thu hút nhà đầu tư. Sau đó, nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản thông qua phí giao dịch và làm sập trò chơi, khiến các đồng tiền điện tử do họ tạo ra mất thanh khoản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân từng tham gia đầu tư vào dự án game NFT Valkyrio liên hệ cung cấp thông tin nhằm phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật và bảo đảm quyền lợi đối với tài sản đã bị chiếm đoạt.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 4-5 đường Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Huy Tập, số điện thoại: 0981.319.689).