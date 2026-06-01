Đạm Cà Mau chốt chi hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 7

Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, MCK: DCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi 1.058,8 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 10/7/2026, ngày thực hiện chi trả 21/7/2026.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Đạm Cà Mau thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Ngoài ra, đại hội còn thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với sản lượng sản xuất Urê dự kiến đạt 926.000 tấn, NPK 350.000 tấn và CO2 thực phẩm 3.700 tấn.

Ảnh minh họa

Về tiêu thụ sản phẩm Urê ước đạt 771.000 tấn, đạm chức năng 120.000 tấn, NPK 350.00 tấn, CO2 thực phẩm 3.700 tấn và phân bón tự doanh 395.000 tấn.

Về kế hoạch tài chính, Đạm Cà Mau dự kiến mang về tổng doanh thu 17.615 tỷ đồng trong năm 2026 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.182 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, Đạm Cà Mau mang về tổng doanh thu hợp nhất 5.385,6 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 788,6 tỷ đồng, tăng 91,4%.

Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 30,6% kế hoạch doanh thu và 66,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Đạm Cà Mau tăng 6,8% so với đầu năm, lên mức hơn 18.851,7 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gần 4.657,8 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 4.665,1 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 7.316,5 tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính 2.581,8 tỷ đồng, chiếm 35,3% tổng nợ.



