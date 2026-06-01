Một cổ phiếu ngân hàng được 32 quỹ cùng "xuống tiền" giữa lúc thị trường rung lắc

Sau khi lập đỉnh lịch sử, những nhịp rung lắc mạnh trong tháng 5 khiến dòng tiền lớn có dấu hiệu phòng thủ trở lại. Theo thống kê của FiinGroup, trong tháng 5/2026, các quỹ đầu tư gia tăng rút vốn với giá trị rút ròng vượt 2.500 tỷ đồng, tăng 59,4% so với tháng trước.

Trong đó, nhóm quỹ cổ phiếu tiếp tục là tâm điểm rút vốn với giá trị rút ròng hơn 1.800 tỷ đồng, gấp 6,8 lần so với tháng 4/2026 và chiếm 71,6% tổng giá trị rút ròng toàn thị trường trong tháng. Đây cũng là tháng thứ 31 liên tiếp nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận dòng tiền rút ròng, với giá trị lũy kế lên tới 69.400 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực rút vốn tại nhóm quỹ trái phiếu có phần hạ nhiệt. Giá trị rút ròng trong tháng 5 giảm 44,7% so với tháng trước, xuống còn hơn 742 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm quỹ này vẫn ghi nhận tháng rút ròng thứ 9 liên tiếp, với tổng giá trị lũy kế 13.200 tỷ đồng.

Áp lực rút vốn cũng tăng mạnh tại nhóm quỹ ETF trong tháng 5/2026. Tổng giá trị rút ròng đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 159% so với tháng trước, chủ yếu đến từ các ETF tham chiếu VN30 và một số quỹ ETF ngoại quy mô lớn như Fubon FTSE Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF.

Ở chiều ngược lại, VanEck Vietnam ETF tiếp tục ghi nhận dòng tiền vào ròng tháng thứ hai liên tiếp, với giá trị hơn 102 tỷ đồng.

Đối với nhóm quỹ mở, dòng tiền đảo chiều sang trạng thái rút ròng hơn 331 tỷ đồng trong tháng 5, sau hai tháng liên tiếp ghi nhận dòng vốn vào. Hoạt động rút vốn diễn ra tại 35/50 quỹ, tăng mạnh so với mức 17/49 quỹ trong tháng 4, tập trung chủ yếu ở các quỹ ngoại như K-Vietnam (-128 tỷ đồng) và VNEFUND (-115 tỷ đồng).

Trong khi đó, nhóm quỹ đóng tiếp tục ghi nhận xu hướng hạ nhiệt của áp lực rút vốn. Giá trị rút ròng trong tháng 5 giảm xuống còn hơn 297 tỷ đồng, giảm 41,2% so với tháng trước, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp dòng tiền rút ra thu hẹp. Đáng chú ý, quỹ VEIL ghi nhận giá trị rút ròng giảm 55,1% so với tháng trước, xuống còn 152 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại trong nhóm quỹ mở cổ phiếu. Trong tháng 5, có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng tỷ trọng tiền mặt, đảo chiều so với xu hướng gia tăng giải ngân trong tháng 4, trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa thực sự quay trở lại.

Xu hướng gia tăng nắm giữ tiền mặt tập trung ở các quỹ có quy mô NAV lớn từ 2.000-9.000 tỷ đồng. Ngược lại, nhóm quỹ quy mô nhỏ hơn, từ 800 tỷ đồng đến 2.600 tỷ đồng, vẫn tiếp tục tăng giải ngân. Điển hình, quỹ VINACAPITAL-VESAF với quy mô NAV hơn 2.400 tỷ đồng đã nâng tỷ trọng tiền mặt trong 3 tháng liên tiếp.

Về hoạt động đầu tư, trong tháng 5/2026, các quỹ tập trung mua ròng nhóm cổ phiếu ngân hàng, nổi bật gồm VPB, VCB, HDB, SHB và LPB.

Trong đó, thống kê của FiinGroup cho thấy VCB được mua ròng tháng thứ hai liên tiếp và là cổ phiếu thu hút nhiều quỹ tham gia mua ròng nhất với 32 quỹ, chủ yếu đến từ các quỹ mở như VFMVSF, VLGF và EVESG.

GEX cũng nằm trong nhóm được mua ròng mạnh nhờ lực cầu từ các ETF ngoại như VanEck Vietnam ETF, Fubon FTSE Vietnam ETF cùng các quỹ mở DCDS, DCDE và EVESG. Bên cạnh đó, FPT tiếp tục được mua ròng tháng thứ hai liên tiếp, chủ yếu nhờ dòng tiền từ các ETF mô phỏng chỉ số VNDiamond và VN30.

Ở chiều bán ra, OCB là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất trong tháng 5, với phần lớn lượng bán đến từ quỹ PYN Elite. MBB tiếp tục bị bán ròng tháng thứ ba liên tiếp và là cổ phiếu có số lượng quỹ tham gia bán ròng nhiều nhất với 24 quỹ, chủ yếu từ các quỹ mở như VLGF, VFMVSF và TCFIN.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu chứng khoán bị các quỹ bán ròng trong tháng 5, trái ngược với diễn biến mua ròng của tháng trước. SHS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh, chủ yếu do PYN Elite giảm tỷ trọng. Cụ thể, quỹ này đã bán gần 7,5 triệu cổ phiếu SHS trong tháng 5/2026, tương đương khoảng 65% lượng cổ phiếu đã mua vào trong tháng 4.