PC1 bị phạt vì vi phạm công bố thông tin liên quan trái phiếu

Ngày 23/6/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 336/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn PC1. Địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 1, 2 và KT Toà CT2, Số 583 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Theo quyết định, PC1 bị phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, PC1 không thực hiện công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thay đổi tài sản bảo đảm của hai lô trái phiếu PC1H2227001 và PC1H2227002.

Đối với lô trái phiếu PC1H2227001, doanh nghiệp không công bố Nghị quyết người sở hữu trái phiếu (không số, không ngày) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ban hành, thông qua nội dung tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng hình thức văn bản ngày 23/11/2022 giữa PC1 và Chứng khoán Bản Việt.

Tương tự, đối với lô trái phiếu PC1H2227002, PC1 cũng không công bố Nghị quyết người sở hữu trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, được thông qua trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản ngày 23/11/2022.

Theo quy định hiện hành, các thông tin liên quan đến việc thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp là nội dung phải được công bố bất thường nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp nhà đầu tư kịp thời nắm bắt các thay đổi có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người sở hữu trái phiếu.

Việc xử phạt PC1 tiếp tục cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết và tổ chức phát hành trái phiếu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp được siết chặt các tiêu chuẩn về minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến của cổ phiếu PC1 lại khá tích cực. Bất chấp áp lực rung lắc của thị trường chung và thông tin xử phạt, mã này vẫn duy trì xu hướng hồi phục trong thời gian gần đây.

Cổ phiếu PC1 ghi nhận đà tăng tích cực trong những phiên giao dịch gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/6, cổ phiếu PC1 đóng cửa tại 22.000 đồng/cổ phiếu, tăng 1,15% so với phiên trước. Thanh khoản đạt gần 4,9 triệu cổ phiếu, cao hơn mức bình quân của nhiều phiên trước.

Đà tăng của PC1 diễn ra sau giai đoạn đầy biến động trong nửa đầu năm 2026. Trước đó, thị giá cổ phiếu từng lao dốc mạnh khi Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, cổ phiếu PC1 đã lấy lại đà tăng nhờ lực cầu cải thiện, đồng thời đón thêm cổ đông lớn mới có liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII).

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII – công ty con của CII – đã mua gần 3,9 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên 2/6, nâng lượng sở hữu lên gần 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,55% vốn điều lệ.

Cộng với 17,35 triệu cổ phiếu mà CII đang trực tiếp nắm giữ, tổng lượng cổ phần của nhóm CII tại PC1 đã vượt 23,7 triệu cổ phiếu, tương đương 5,77% vốn điều lệ, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.