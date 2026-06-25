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Chứng khoán VietinBank duyệt phương án vay Vietbank 2.100 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Chứng khoán VietinBank duyệt phương án vay Vietbank 2.100 tỷ đồng HĐQT Chứng khoán VietinBank đã phê duyệt hạn mức vay vốn 2.100 tỷ đồng tại Vietbank trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

Công ty CP Chứng khoán VietinBank (MCK: CTS, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank).

Theo đó, HĐQT phê duyệt hạn mức vay vốn 2.100 tỷ đồng tại Vietbank; trong đó, Hạn mức vay vốn không tài sản bảo đảm 1.700 tỷ đồng, Hạn mức vay vốn có tài sản bảo đảm 400 tỷ đồng; Hạn mức thấu chi 200 tỷ đồng.

Thời hạn hạn mức là 12 tháng, kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng. HĐQT giao Tổng Giám đốc triển khai việc vay vốn đảm bảo hiệu quả và an toàn thanh khoản cho Công ty.

Trong một diễn biến khác, tính đến ngày 15/6, VBSE đã hoàn tất phân phối 59,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.058 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:28, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 28 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2025 của công ty.

Sau đợt phát hành, Chứng khoán VietinBank nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 272,24 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.722,4 tỷ đồng.

Chứng khoán VietinBank duyệt phương án vay Vietbank 2.100 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nguồn: Chứng khoán VietinBank

Trong một diễn biến liên quan, ngày 19/6/2026, Chứng khoán VietinBank nhận được Quyết định số 986/QĐ-DNL ngày 15/06/2026 của Chi cục thuế Doanh Nghiệp Lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Chậm nộp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài theo lần phát sinh kỳ tính thuế 11/2/2022. Số tiền phạt vi phạm hành chính là 20 triệu đồng.

Theo An Diệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
chứng khoán

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