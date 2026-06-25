Giá bạc về mức thấp nhất 6 tháng, đã đến lúc “bắt đáy”?

Giá vàng, bạc điều chỉnh tương đối mạnh kể từ khi chiến sự Trung Đông diễn ra, giới đầu tư đổ dồn sự chú ý vào các diễn biến mới tại đây, cũng những như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng Bộ phận phân tích Thị trường kim loại quý, Tập đoàn vàng bạc Phú Quý, dự báo kịch bản giá bạc nửa cuối năm, đánh giá thị trường bạc trong nước khi các doanh nghiệp vàng, bạc lớn tham gia.

Kể từ khi chiến sự Trung Đông diễn ra, giá vàng, bạc đã điều chỉnh tương đối mạnh , về vùng giá thấp nhất trong 6-7 tháng qua . Theo ông, kịch bản giá vàng, giá bạc nửa cuối năm 2026 sẽ như thế nào?

Sau khi chiến sự diễn ra, thị trường tài chính toàn cầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mỗi khi có một tin tức liên quan đến diễn biến chiến sự thì giá của tất cả các loại tài sản trong đó có vàng và bạc đều biến động mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ hơn vào diễn biến của giá, nhóm kim loại quý này lại đang có xu hướng đi ngang và ổn định. Việc thị trường thiếu đi những chất xúc tác đủ mạnh, cũng như thông tin nhiễu loạn từ cả 2 phía đang khiến cho giá vàng và bạc nửa cuối năm có thể diễn biến trong biên độ rộng. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi chính sách tiền tệ của Chủ tịch FED mới ông Kevin Warsh. Do đó, 6 tháng cuối năm tới thị trường sẽ đối mặt với biến động khó lường.

Báo cáo cập nhật hàng tuần của Phú Quý thường đề cập đến tồn kho bạc tại Thượng Hải (SHFE) cũng như tại COMEX, ông nhận định xu hướng lượng bạc lưu trữ tại Trung Quốc như thế nào và vì sao giá bạc tại Thượng Hải lại cao hơn đáng kể khi so sánh với COMEX cùng thời điểm?

Thị trường bạc tại Trung Quốc nói chung và giá bạc tại sàn Thượng Hải nói riêng phản ánh nhu cầu vật chất thực tế tại quốc gia này. Việc tồn kho bạc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 15 năm qua vào giai đoạn đầu năm và sau đó là nhập khẩu kỷ lục trong những tháng sau đó minh chứng cho thấy nhu cầu vật chất vẫn rất mạnh mẽ tại cả Trung Quốc và thế giới.

Việc chênh lệch giữa giá bạc tại Thượng Hải và COMEX phản ánh sự chênh lệch mạnh mẽ giữa nhu cầu vật chất thật (tại SHFE) và giá tham chiếu trên sàn giao dịch có tỷ lệ giao nhận hàng thật chỉ chiếm dưới 2% (COMEX).

Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng Bộ phận Phân tích thị trường Kim loại quý, Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý

Giá bạc đang tích luỹ ở vùng giá quanh mức 60 USD/ounce, triển vọng thị trường bạc cơ bản vẫn tích cực do nhu cầu cho kinh tế xanh hay trí tuệ nhân tạo khá lớn. Tại thị trường trong nước, các thương hiệu vàng bạc lớn như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… đã tham gia vào thị trường. Theo ông, đây liệu đã là thời điểm tốt để nhà đầu tư "bắt đáy" bạc?

Việc có thêm các thương hiệu lớn tham gia thị trường bạc đang cho thấy tiềm năng của thị trường là vô cùng lớn. Bên cạnh đó, các thương hiệu uy tín này tham gia càng làm tăng thanh khoản cho thị trường bạc tại Việt Nam, giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình.

Tuy nhiên, trước khi xuống tiền đầu tư, nhà đầu tư cần hiểu rõ bản chất của tài sản mình đầu tư, hiểu rõ khẩu vị rủi ro của bản thân cũng như tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi ra quyết định.

Thị trường bạc đã trải qua giai đoạn tăng nóng vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Việc điều chỉnh và xác lập các vùng giá cân bằng mới là điều cần thiết cho thị trường. Giá bạc dù điều chỉnh mạnh so với vùng đỉnh đầu năm nhưng so với cùng kỳ 2025, giá bạc đã tăng gần 60%, cho thấy hiệu suất vượt trội so với nhiều loại tài sản khác.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Viện Bạc cũng đang cho thấy thị trường đối diện áp lực năm thứ 6 liên tiếp thâm hụt nguồn cung, trong đó, tổng mức thâm hụt lũy kế được dự báo lên đến hơn 23,7 nghìn tấn, tương đương hơn 90% tổng sản lượng khai thác bạc toàn cầu. Cùng với đó là việc bạc sẽ biến mất và khó có thể tái chế sau khi dùng trong những sản phẩm công nghiệp như pin mặt trời, do đó về dài hạn thị trường bạc vẫn đứng trước tiềm năng tăng trưởng bền vững khi nhu cầu tích trữ cũng dự kiến tăng 18% trong năm nay.

Giá bạc giảm mạnh từ đỉnh, hiện vẫn tăng gần 60% trong vòng 1 năm trở lại đây

Theo quan sát của ông, tại thị trường Việt Nam, nhà đầu tư mua bạc hiện nay chủ yếu nhằm tích sản dài hạn hay đầu cơ ngắn hạn?

Bất kỳ loại tài sản nào đều mang cả hai đặc tính này, kể cả bất động sản, vàng hay chứng khoán. Việc tồn tại song song nhu cầu tích sản dài hạn và đầu cơ ngắn hạn đem lại thanh khoản dồi dào cho thị trường bạc. Khi những nhà đầu tư tích lũy dài hạn luôn sẵn sàng mua định kì và mua mỗi khi giá điều chỉnh hợp lý. Trong khi đó, những nhà đầu cơ ngắn hạn được hưởng lợi từ biên độ biến động lớn của thị trường bạc.

Nếu giả sử giá bạc tăng 30-50% trong 2 năm tới như một số tổ chức dự báo, đâu sẽ là yếu tố quyết định để nhà đầu tư thực sự hưởng lợi thay vì chỉ chạy theo tâm lý FOMO?

Yếu tố quyết định để nhà đầu tư được hưởng lợi khi đầu tư bất kỳ loại tài sản nào không chỉ bạc đó chính là hiểu rõ bản thân và hiểu rõ bản chất của loại tài sản đó. Bạc là kim loại quý, vừa có vai trò trú ẩn vừa có vai trò công nghiệp, bạc được hưởng lợi kép trong cả môi trường nhu cầu trú ẩn tăng cao và môi trường tăng trưởng công nghiệp. Bên cạnh đó, tính giới hạn của nó giống vàng càng giúp loại tài sản này gia tăng giá trị theo thời gian.

Vì vậy, nhà đầu tư cần hiểu rõ nhu cầu của bản thân, lên kế hoạch tài chính phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân để có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp nhất.

Để đưa ra thông điệp cho nhà đầu tư đang quan tâm đến bạc trong năm 2026, ông sẽ nói gì?

Bạc là một sản phẩm đầu tư mới tại Việt Nam, tuy nhiên, không phải là sản phẩm mới trên thế giới. Việc tích lũy bạc không nằm ngoài xu hướng chung của toàn cầu khi mà đây là một kim loại không thể thay thế cho công cuộc “xanh hóa” trên toàn cầu.

Cùng với đó, thị trường bạc đang đứng trước năm thâm hụt thứ 6 liên tiếp, càng khiến cho giá trị của sản phẩm này gia tăng theo thời gian. Giá bạc hiện tại cũng phản ánh điều này khi mức giá cân bằng mới của bạc đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, minh chứng cho việc xu hướng tăng mang tính cấu trúc của một thị trường mất cân bằng trong dài hạn.



