Một doanh nghiệp “họ” Viettel sắp trả cổ tức cao bằng tiền mặt

Mới đây, CTCP Tư vấn và Dịch vụ Viettel (mã: VTK) thông báo 6/7 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 20/7.

Với gần 9,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VTK sẽ phải chi khoảng 14,1 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Hiện công ty mẹ của VTK là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ tới 63,84% vốn sẽ nhận về gần 9 tỷ đồng cho đợt chi trả lần này.

Tỷ lệ cổ tức 15% bằng tiền mặt được công ty duy trì đều đặn giai đoạn 2018-2021 và giảm xuống 10% vào năm 2022, đồng thời trả cổ tức bằng cổ phiếu 8,8%. Kể từ năm 2023 tới nay, VTK trở lại chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt quen thuộc, đều với tỷ lệ 15%.

Ở một diễn biến khác, 6/7 tới cũng sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng. Công ty dự kiến phát hành hơn 2,84 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:303, tức mỗi cổ đông sở 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 303 cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Nếu hoàn tất, ước tính vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 93,8 tỷ đồng lên hơn 122,2 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh khởi sắc giúp VTK duy trì chính sách cổ tức cho cổ đông. Năm 2025, VTK ghi nhận doanh thu 501 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2024 và là năm thứ ba liên tiếp duy trì mức tăng trưởng trên 30%. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, tăng 18%. Đây đều là những con số cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh VTK liên tục tăng trưởng qua các năm.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 605 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 52 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 15% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Về định hướng hoạt động, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm thế mạnh sang thị trường quốc tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát lực căng dây co, lực siết khoá cáp; cung cấp trọn gói giải pháp thiết kế cho hạ tầng đầu tư mới và nâng cao chất lượng hạ tầng sẵn có, tối ưu cho thị trường Dominica theo chiến lược đầu tư của tập đoàn Viettel.

Mặt khác, VTK cũng tiếp tục đầu tư và phát triển mới mạng 5G trong nước, đặt mục tiêu triển khai nhanh mạng 5G đến hết năm 2026 đạt vùng phủ như 4G; đầu tư các trung tâm dữ liệu lớn cả trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho chuyển đổi số, AI.