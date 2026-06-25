Giá vàng rơi xuống thấp nhất 7 tháng, chuyên gia phát thông báo nóng

Phiên giao dịch ngày 24/6, giá vàng thế giới có thời điểm lao dốc 124 USD xuống 3.971 USD/ounce, lần đầu tiên xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025. Hiện giá vàng vẫn đang neo quanh vùng 3.993 USD/oz.

Đà giảm này tiếp tục nối dài xu hướng điều chỉnh của kim loại quý sau khi vàng lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce vào cuối tháng 1. Tính đến hiện tại, giá vàng giao ngay đã mất hơn 1.500 USD/ounce (~29%) so với mức đỉnh.

Kim loại quý này đang chật vật khi chỉ số USD Index tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Đồng USD đang ghi nhận đà tăng mạnh khi thị trường bắt đầu ngiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, trong bối cảnh cơ quan này phát tín hiệu tập trung kiểm soát áp lực lạm phát. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo Fed có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9, với khả năng tiếp tục thắt chặt thêm vào tháng 12.

Theo Kitco News, sự chú ý của giới đầu tư vàng hiện tập trung vào báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed dự kiến công bố vào cuối tuần này. Nếu dữ liệu cho thấy lạm phát vẫn cao hơn kỳ vọng, khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt sẽ được củng cố, tạo thêm áp lực lên giá vàng. Ngược lại, một tín hiệu hạ nhiệt của lạm phát có thể mở ra cơ hội cho vàng phục hồi trong ngắn hạn.

Dù vậy, đà giảm hiện tại chưa làm suy yếu hoàn toàn các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng. Nhu cầu mua vào từ các tổ chức vẫn duy trì ở mức cao, rủi ro địa chính trị chưa biến mất, trong khi nhiều ngân hàng lớn vẫn kỳ vọng giá vàng có thể đứng ở mức cao hơn đáng kể vào cuối năm so với hiện tại.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho rằng nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến giảm giá hiện tại của vàng trong bối cảnh dài hạn. Ông cho biết mức giảm gần 30% của vàng so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1 không phải là điều bất thường nếu so sánh với các chu kỳ tăng giá trước đây.

“ Trong những năm 1970, vàng đã giảm khoảng 45% từ vùng đỉnh giữa thập kỷ xuống mức đáy năm 1976 trước khi tăng vọt lên các mức kỷ lục vào năm 1980. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vàng cũng giảm khoảng 30% trước khi phục hồi mạnh và lập đỉnh mới vào năm 2011 ”, ông nói.

Theo ông Williams, những giai đoạn này cho thấy các đợt điều chỉnh mạnh thường là một phần trong hành trình của các nhà đầu tư vàng dài hạn. Câu hỏi quan trọng mà nhà đầu tư cần đặt ra là liệu những yếu tố nền tảng thúc đẩy nhu cầu sở hữu vàng có thay đổi đáng kể hay không.

Dù vàng đang chịu áp lực bán mạnh khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội gia tăng và tín hiệu Fed sẵn sàng nâng lãi suất, ông Williams cũng lưu ý giá vàng hiện vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

" Dù thủng mốc 4.000 USD/oz song ngay cả ở mức giá hiện tại, vàng vẫn tăng gần 20% trong 12 tháng qua. Những yếu tố từng hỗ trợ vàng trong những năm gần đây như hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao vẫn chưa biến mất chỉ sau một đêm ”, chuyên gia cho biết.

Các biến động giá trong ngắn hạn thường chịu tác động bởi những yếu tố như hoạt động chốt lời, sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất và sức mạnh của đồng tiền, thay vì phản ánh sự thay đổi căn bản trong triển vọng đầu tư dài hạn của vàng.

Dù vẫn duy trì quan điểm lạc quan về vàng trong dài hạn, một số chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần chuẩn bị cho khả năng giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn. Một số nhà phân tích cho rằng vàng có thể lùi về mức 3.700 USD/ounce.