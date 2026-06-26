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UBCKNN thông báo về thương vụ phát hành lớn nhất lịch sử của Vinhomes

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UBCKNN thông báo về thương vụ phát hành lớn nhất lịch sử của Vinhomes

Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VHM ngày 21/4/2026, Nghị quyết HĐQT số 27A/2026/NQ-HĐQT-VH ngày 17/6/2026 và quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 01/2026/BC-VHM ngày 17/6/2026 và tài liệu bổ sung theo Công văn số 2306/2026/CV-VHM ngày 23/6/2026 của Công ty cổ phần Vinhomes (Mã cổ phiếu: VHM).

Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-VHM ngày 21/4/2026, Nghị quyết HĐQT số 27A/2026/NQ-HĐQT-VH ngày 17/6/2026 và quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, Vinhomes lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng. Đây là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam xét về lượng cổ phiếu phát hành. Thời gian thực hiện trong quý 2-3/2026.

Trước đó, Vinhomes cũng vừa thông báo ngày 22/7 là ngày thanh toán cho đợt cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/6. Với 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Vinhomes dự chi cho đợt cổ tức này lên đến gần 25.000 tỷ đồng. Vingroup với vai trò là công ty mẹ chi phối 72% cổ phần sẽ nhận về 18.000 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này của Vinhomes. 

Về tình hình kinh doanh, năm 2026, Vinhomes lên kế hoạch kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 38% so với thực hiện năm ngoái.

Quý đầu năm, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 65.114 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả đạt được, Vinhomes đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 43% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VHM chốt phiên 26/6 với mức giá 162.000 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tương ứng hơn 665.400 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vinhomes, vhm

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