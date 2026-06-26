Một DN bất động sản bất ngờ muốn đổi tên, xuất hiện bóng dáng ông Đỗ Thành Nhân

CTCP Tập đoàn NRC (mã NRC) vừa bổ sung nhiều tài liệu quan trọng trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến diễn ra chiều ngày 26/6, bao gồm đổi tên doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ,…

Tại Đại hội, NRC sẽ trình kế hoạch đổi tên từ CTCP Tập đoàn NRC thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (National Realty Corporation Joint Stock Company). Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản này vừa đổi tên năm ngoái.

Theo HĐQT NRC, tên gọi mới nhằm phản ánh rõ định hướng tập trung vào lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản giai đoạn 2026-2030, đồng thời hỗ trợ nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, HĐQT NRC sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho CTCP Thiên Hoàng Holdings.

Thiên Hoàng Holdings mới thành lập vào ngày 20/05/2026, trụ sở tại phường Xuân Hòa, TPHCM; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ 120 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Thành Nhân nắm 0,08%, bà Ngô Thị Như Phượng 91,67%, bà Đặng Thị Hồng 8,25%. Công ty do bà Phượng (sinh năm 1994) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Trên website có tên miền thienhoangholdings.com, ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch HĐQT.

Nếu thực hiện thành công, NRC sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng nếu phát hành thành công. Thời gian thực hiện trong năm 2026-2027. Sau hoàn tất, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong ba năm.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để thanh toán 134 tỷ đồng nợ tất toán thuế quá hạn; 160 tỷ đồng xóa nợ trái phiếu; 54 tỷ đồng trả nợ ngân hàng; dành 652 tỷ đồng đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm thuộc dự án The Welltone Luxury Residence tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ CTCP Đầu tư VHR.

Ngoài ra, NRC cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua nhiều hình thức như vay vốn, hợp tác đầu tư và các phương thức huy động hợp pháp khác nhằm phục vụ tái cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và triển khai các kế hoạch đầu tư.

Về hoạt động đầu tư, NRC sẽ trình cổ đông chủ trương nhận chuyển nhượng các căn hộ, diện tích thương mại dịch vụ và các sản phẩm khác thuộc dự án The Welltone Luxury Residence, với tổng giá trị đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Đángchú ý, Chủ tịch HĐQT NRC Lê Thống Nhất hiện đồng là Chủ tịch HĐQT tại Đầu tư VHR.

Về kế hoạch kinh doanh, NRC đặt mục tiêu năm 2026 đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và thu nhập khác. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp bất động sản này dự kiến không chia cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng 5%, quỹ phúc lợi 1% và quỹ đầu tư phát triển 3% trên lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, NRC cho biết đã nhận đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hương Giang, Thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân. Bà Giang đề nghị chấm dứt nhiệm vụ từ ngày 26/06/2026 và HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm, đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế cho nhiệm kỳ 2022-2027. Ứng viên dự kiến bầu bổ sung là bà Ngô Thị Như Phượng - Tổng Giám đốc CTCP Thiên Hoàng Holdings.