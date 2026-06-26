Một DN chốt trả cổ tức cao kỷ lục 6.000 đồng/cp, cổ phiếu lập tức tăng mạnh

Ngày 10/7 tới đây, Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (mã: GVT) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Giấy Việt Trì sẽ cần chi khoảng 35 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào 5/8/2026.

Trước đó, GVT đã tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% chi trả trong tháng 3/2025. Hoàn thành đợt tới đây, tổng tỷ lệ cổ tức công ty chi trả cho cổ đông đạt mức 60% - đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên và là mức cổ tức cao kỷ lục trong lịch sử. Năm 2025 trước đó, công ty cũng đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao 58%.

Thực tế, GVT là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt cao và gần như đều đặn qua các năm. Cơ cấu cổ đông của công ty ghi nhận Tổng Công ty Giấy Việt Nam nắm gần 3,4 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 29% vốn. Ngoài ra, cổ đông lớn còn có sự xuất hiện đáng chú ý của nhà đầu tư Lê Xuân Lương, nắm giữ 9% – một "tay to" có “sở thích” nắm các cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất có lợi nhuận ổn định, cổ tức đều đặn hàng năm.

Về Giấy Việt Trì, tiền thân là Nhà máy Giấy Việt trì, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1961. Sản phẩm chủ yếu của công ty hiện nay giấy Duplex coated, giấy Krafliner, giấy in viết, giấy bao gói xi măng, giấy sóng...

Tình hình kinh doanh khởi sắc qua các năm là nền tảng để doanh nghiệp duy trì mức cổ tức hậu hĩnh. Trong năm 2025, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của GVT đạt lần lượt 2.020 tỷ đồng và 247 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 12% và 77% so với thực hiện cùng kỳ. Đây cũng là khoản lợi nhuận cao nhất trong lịch sử công ty từng ghi nhận.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thấp nhất là 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trên 100 tỷ đồng. Mức chi trả cổ tức cho năm 2026 tối thiểu 35% bằng tiền mặt.

Về định hướng đầu tư, công ty đang thực hiện lộ trình di dời nhà máy cũng như đầu tư mới thiết bị để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng. Cụ thể, năm 2026, GVT đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục về cấp đất, năm 2027 hoàn thiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường, ký kết các hợp đồng thiết bị và xây dựng. Năm 2028-2029, tiến hành xây lắp và có sản phẩm.

Để thực hiện, Giấy Việt Trì dự kiến xây dựng một nhà máy hoàn chỉnh sản phẩm giấy bao bì sản lượng 200.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư trên 2.300-2.500 tỷ đồng (trong đó 450 tỷ là tiền đất).

Trên sàn chứng khoán, phiên sáng 26/6, cổ phiếu GVT hiện đang giao dịch quanh mức 80.500 đồng/cp, tương ứng bật tăng 4,55% so với phiên trước.