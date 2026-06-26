LPBank phát hành thành công lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LPB) công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 156/2026, LPBank phát hành 1.000 trái phiếu mã LPB12605 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 15/6/2029. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô LPB12605 có lãi suất phát hành 8,6%/năm.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 9/6/2026, LPBank đã phát hành lô trái phiếu mã LPB12604 gồm 100 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 100 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 9/6/2029.

Xa hơn,LPBank cũng đã chào bán thành công lô trái phiếu mã LPB12603 ra thị trường trong nước vào ngày 3/6/2026, qua đó huy động 10 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/6/2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/5/2026, LPBank đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Với 2,987 tỷ cổ phiếu LPB đang lưu hành trên thị trường, ước tính LPBank đã chi khoảng 8.962 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông đợt này.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được cổ đông của LPBank thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tổ chức ngày 28/4/2026.

Đại hội cũng đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Tổng tài sản dự kiến đạt 615.600 tỷ đồng, tăng 1,6%, trong khi dư nợ tín dụng thị trường một tăng 11,7%, lên 437.581 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.826 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 3.878 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Các nguồn thu ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong đó lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 252% lên 397 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về gần 76 tỷ đồng. Đáng nói, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp bốn lần cùng kỳ lên 774 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản LPBank đạt 580.859 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 345.760 tỷ đồng, tăng hơn 2%, trong khi dư nợ cho vay đạt 403.026 tỷ đồng, tăng gần 3%.



