Lotte và Phát Đạt chính thức ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem

Ngày 26/6/2026, Tập đoàn Lotte và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) chính thức ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai một trong những dự án đô thị có quy mô và vị trí chiến lược bậc nhất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ Chí Minh.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A - lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế mới của Thành phố. Dự án trải trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha, thuộc nhóm quỹ đất quy mô lớn hiếm hoi còn lại tại khu trung tâm.

Khu đất tiếp giáp Quảng trường trung tâm và hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp hầm Thủ Thiêm, hướng ra sông Sài Gòn với tầm nhìn trực diện khu trung tâm hiện hữu của Thành phố - một trong những vị trí có giá trị biểu tượng bậc nhất của khu đô thị mới.

Về hạ tầng giao thông, dự án sở hữu lợi thế kết nối đa phương thức hiếm có khi nằm ngay ga Metro Tố Hữu, cầu Ba Son cùng mạng lưới giao thông quanh Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, dự án tọa lạc bên cạnh ga Metro Thủ Thiêm là điểm đầu của tuyến Metro Thủ Thiêm – Long Thành, kết nối trực tiếp tới Sân bay quốc tế Long Thành. Khu vực này đồng thời nằm trong phạm vi lan tỏa của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và đoạn kéo dài về Đồng Nai – Long Thành. Hệ thống hạ tầng đồng bộ trên được kỳ vọng thúc đẩy sự hình thành trung tâm hành chính - kinh tế mới của Thành phố trong những thập niên tới.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem là tổ hợp đô thị đa chức năng quy mô lớn, tích hợp các tháp văn phòng hạng A, khối đế thương mại – bán lẻ, dịch vụ, lưu trú và không gian công cộng trong cùng một hệ sinh thái đồng bộ, theo các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Theo cấu trúc giao dịch, Phát Đạt tham gia đồng phát triển đối với hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, Phát Đạt sẽ giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Cấu trúc trên giúp Phát Đạt vừa đồng hành cùng Lotte trong hợp phần nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại lõi trung tâm mới của TP.HCM.

Việc tham gia này đưa Phát Đạt trở thành đối tác đồng phát triển trực tiếp tại một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất khu lõi Thủ Thiêm, đồng thời thể hiện chiến lược tập trung nguồn lực vào các tài sản giá trị cao tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Trên nền tảng kinh nghiệm phát triển đô thị quốc tế của Lotte cùng hơn 20 năm kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường Việt Nam của Phát Đạt, hai doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển dự án theo các tiêu chuẩn quốc tế, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh hiện thực hóa trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shin Man Soo , Phó Chủ tịch Lotte E&C, cho biết:

“Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án trọng điểm của Lotte tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế của Lotte và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của Phát Đạt sẽ tạo nền tảng vững chắc để triển khai một dự án đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan.”

Về phía Phát Đạt, ông Nguyễn Văn Đạt , Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chia sẻ:

“Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ là một dự án có quy mô đầu tư lớn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc việc thúc đẩy sự hình thành khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Với sự đồng hành của Lotte và Phát Đạt, chúng tôi tin dự án hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một biểu tượng mới của đô thị hiện đại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh.”