Phát hiện một doanh nghiệp dầu khí chuẩn bị rót 32.000 tỷ đồng đón sóng đại dự án ngành điện

Theo báo cáo của Chứng khoán Agribank (Agriseco Research), Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã: PVS) đang bước vào giai đoạn ghi nhận doanh thu tích cực nhờ các dự án dầu khí lớn đồng loạt được triển khai, trong khi những mảng kinh doanh mới như điện gió ngoài khơi, cáp ngầm và điện hạt nhân được kỳ vọng tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Loạt dự án trọng điểm bước vào giai đoạn hoàn thiện

Agriseco cho rằng triển vọng kinh doanh nửa cuối năm của PVS tiếp tục được củng cố khi nhiều dự án lớn đang bám sát tiến độ.

Tại dự án Lạc Đà Vàng, PVS đang triển khai ba hợp đồng lớn, gồm EPC giàn công nghệ trung tâm, tuyến ống nội mỏ và cung cấp kho nổi FSO. Dự án dự kiến được hạ thủy, đưa ra biển để lắp đặt và chạy thử trong quý III/2026, hướng tới đón dòng dầu khí đầu tiên vào đầu quý IV.

Đối với chuỗi dự án Lô B – Ô Môn, PVS đang thực hiện bốn gói thầu lớn. Trong đó, tiến độ gói EPCI #1 đạt khoảng 65%, EPCI #2 đạt 95%, tuyến ống trên bờ Ô Môn – Cà Mau đạt 45% và dự án FSO Lô B đạt 45%.

Dự án Sư Tử Trắng 2B cũng đã được ký hợp đồng trong tháng 4/2026 và đang bước vào giai đoạn thiết kế, mua sắm thiết bị.

Ở mảng năng lượng tái tạo ngoài khơi, các dự án quốc tế tiếp tục đạt tiến độ cao. Baltic Power và Fengmiao đã hoàn thành trên 95%, trong khi Hải Long 4 đạt hơn 60%.

Theo Agriseco, việc các dự án lớn đồng loạt bước vào giai đoạn hoàn thiện, hạ thủy và chuẩn bị bàn giao sẽ tạo điều kiện để PVS tăng tốc ghi nhận doanh thu trong nửa cuối năm.

Bên cạnh lượng công việc hiện hữu, doanh nghiệp kỳ vọng dự án Hải Sư Vàng có thể nhận quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trong năm 2027, qua đó mở thêm cơ hội tham gia các gói thầu mới.

Kế hoạch đầu tư quy mô 32.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026–2030

Một điểm đáng chú ý khác là kế hoạch đầu tư quy mô lớn của PVS trong giai đoạn 2026–2030. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến vào khoảng 32.000 tỷ đồng, tập trung vào thiết bị, hạ tầng cảng và mở rộng năng lực sản xuất thiết bị năng lượng.

Ngoài các dự án dầu khí truyền thống, PVS đang hướng tới những lĩnh vực mới có hàm lượng kỹ thuật cao, gồm điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu, nhà máy sản xuất cáp ngầm và điện hạt nhân .

Agriseco đánh giá đây là các lĩnh vực phù hợp với năng lực hiện có của PVS, đặc biệt là kinh nghiệm trong cơ khí chế tạo, thi công ngoài khơi và quản lý các dự án quy mô lớn.

Việc mở rộng sang năng lượng mới cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào chu kỳ đầu tư dầu khí truyền thống và tận dụng xu hướng chuyển dịch năng lượng trong dài hạn.

Cổ tức cổ phiếu 20%, dự kiến chuyển sang HoSE cuối năm

Ở một diễn biến khác, ĐHĐCĐ PVS mới đây đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:20. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Đối với năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 7%.

PVS cũng đặt kỳ vọng hoàn tất chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HoSE trong quý IV/2026. Việc chuyển sàn, nếu được thực hiện đúng kế hoạch, có thể giúp cổ phiếu cải thiện khả năng tiếp cận dòng vốn tổ chức, nâng thanh khoản và mở rộng cơ hội góp mặt trong các bộ chỉ số lớn.