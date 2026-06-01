Lãnh đạo FPT hé lộ “mỏ vàng” mới, doanh thu một mảng có thể bứt tốc trên 30% mỗi năm

Chứng khoán Vietcap tham dự hội nghị nhà đầu tư trực tuyến của CTCP FPT (FPT) với chủ đề “Navigating the AI Era” ngày 23/6/2026. Tại hội nghị, ban lãnh đạo FPT chia sẻ về tác động của AI đối với mảng dịch vụ CNTT toàn cầu và chiến lược tận dụng cơ hội trong kỷ nguyên mới.

Ký loạt hợp đồng mới tại các thị trường trọng điểm

Theo Gartner, chi tiêu CNTT toàn cầu dự kiến tăng trưởng kép (CAGR) 8,5% trong giai đoạn 2025-2030, đạt 2,6 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Trong khi đó, chi tiêu cho dịch vụ AI được dự báo tăng nhanh hơn với CAGR 23,6%, lên 1,3 nghìn tỷ USD, nhờ sự xuất hiện của các nhóm chi tiêu AI mới và sự phát triển của phần mềm hỗ trợ bởi AI.

FPT cho rằng AI sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thuê ngoài dịch vụ CNTT nhờ ba yếu tố. Thứ nhất, lợi thế quy mô ngày càng quan trọng khi nhà cung cấp có thể tối ưu nhân sự, kỹ sư AI, hạ tầng tính toán và chi phí vận hành. Thứ hai, các công ty CNTT lớn có lợi thế trong điều phối mô hình AI, phân bổ khối lượng công việc và tái sử dụng tài sản AI, giúp cải thiện chi phí và hiệu suất. Thứ ba, doanh nghiệp vẫn ưu tiên thuê ngoài nhờ tính linh hoạt về chi phí, khả năng mở rộng, bảo mật và quản trị.

Về hợp đồng mới, FPT cho biết đã ký nhiều dự án lớn tại các thị trường trọng điểm. Tại Nhật Bản, công ty ký dự án chuyển đổi COBOL trị giá 30 triệu USD cùng các hợp đồng chuyển đổi AI, hiện đại hóa hệ thống cũ với bốn công ty điện lực khu vực. Tại châu Âu, FPT ký dự án hợp nhất nhà cung cấp AI tự chủ với một công ty hóa chất lớn tại Đức. Tại Mỹ, công ty ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe 4 năm với giá trị cao hơn 30% so với hợp đồng năm trước nhờ cải thiện năng suất từ AI.

Theo khu vực, Nhật Bản tiếp tục là điểm sáng nhờ xu hướng China+1, nhu cầu hiện đại hóa hệ thống cũ và các dự án giá cố định ứng dụng AI. FPT đã ký một dự án giá cố định trên 10 triệu USD trong nửa đầu năm, với tốc độ ứng dụng AI cao hơn kỳ vọng.

Tại châu Âu và Trung Đông, nhu cầu AI và chuyển đổi số duy trì ổn định. FPT gần đây ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý 5 năm với một bệnh viện tại Kuwait, trị giá hàng chục triệu USD.

Ngược lại, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu như Malaysia và Singapore. Tuy nhiên, nhu cầu hợp tác dài hạn về AI đang tăng và FPT kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Tại Mỹ, nhu cầu phục hồi ở các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ô tô và năng lượng - công nghiệp. Khách hàng đang chuyển từ mô hình thuê ngoài truyền thống sang các hợp đồng dựa trên năng lực và kết quả đầu ra.

Về ứng dụng AI trong doanh nghiệp, khảo sát của FPT và Forrester Consulting cho thấy 34% doanh nghiệp toàn cầu đặt mục tiêu trở thành AI-first, nhưng chỉ 23% đã triển khai AI trên toàn tổ chức. Các rào cản chính gồm tích hợp hệ thống, dữ liệu, bảo mật, quản trị và đo lường hiệu quả đầu tư.

FPT hiện có hơn 30.000 kỹ sư được hỗ trợ bởi AI, hơn 5.000 kỹ sư AI và hơn 3.000 kỹ sư dữ liệu. Ban lãnh đạo cho rằng năng lực dữ liệu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

﻿Kỳ vọng doanh thu AI tăng trưởng 30% mỗi năm

Trong phần hỏi đáp, ban lãnh đạo FPT kỳ vọng doanh thu từ dịch vụ AI tăng trưởng ít nhất 30% mỗi năm trong 5 năm tới, trong khi dịch vụ truyền thống duy trì tăng trưởng một chữ số.

Ban lãnh đạo cũng cho rằng AI sẽ tạo động lực giúp FPT mở rộng thị phần thay vì làm suy giảm tăng trưởng. Việc nâng cao năng suất nhờ AI giúp công ty cung cấp giải pháp hiệu quả hơn, mở rộng quan hệ với khách hàng hiện hữu và tiếp cận khách hàng mới thông qua hợp tác với các nền tảng công nghệ lớn như Microsoft và AWS.

Về chiến lược nhân sự, FPT cho biết lực lượng lao động trong tương lai sẽ gồm ba nhóm chính: nhân sự trực tiếp làm việc với khách hàng như Forward Deployed Engineers (FDE), đội ngũ kỹ sư AI phát triển các giải pháp chuyên ngành và tài sản có thể tái sử dụng, cùng nhóm kỹ sư kiểm soát và đánh giá kết quả đầu ra từ AI.

Công ty dự kiến tiếp tục mở rộng nhân sự tại các thành phố cấp 2 như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn để xử lý các công việc thông thường, trong khi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm tại Hà Nội và TP.HCM sẽ tập trung vào các dự án có giá trị cao hơn.