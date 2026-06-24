Hàng không Việt "đua" nhận máy bay mới giữa cao điểm hè

Trong hai ngày liên tiếp, hai hãng hàng không tư nhân Việt Nam là Vietravel Airlines, thành viên của Tập đoàn T&T Group và Sun PhuQuoc Airways, thuộc Tập đoàn Sun Group đều công bố tiếp nhận tàu bay mới, mở rộng đội bay trong giai đoạn cao điểm hè 2026.

Cụ thể, sáng 24/6, Vietravel Airlines tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A321, mang số hiệu VN-A290, cấu hình 230 ghế. Tàu bay được đưa vào khai thác ngay trong ngày. Đây là chiếc thứ 4 thuộc sở hữu của hãng.

Theo kế hoạch, Vietravel Airlines dự kiến đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2026.

Về mạng bay, hãng hiện khai thác các đường bay quốc tế thường lệ kết nối Hà Nội và TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), đồng thời đã triển khai chuỗi chuyến bay charter Hà Nội - Lan Châu (Trung Quốc) từ ngày 20/6. Từ tháng 8/2026, hãng dự kiến mở đường bay TP.HCM - Thâm Quyến và Hà Nội – Ma Cao. Trong nước, ngày 15/6, Vietravel Airlines khai trương đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột và nối lại chặng Hà Nội - Cam Ranh.

Song song với mở rộng đội bay, hãng đang tuyển dụng phi công, tiếp viên và nhân sự khai thác. Ngày hội tuyển dụng tiếp viên dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 15/7 và TP.HCM ngày 22/7.

Trước đó, tối 23/6, Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 11, thuộc dòng Airbus A320neo, hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Từ nay đến hết tháng 8, hãng dự kiến tiếp nhận thêm 16 tàu bay dòng Airbus A320 và A321, nâng tổng đội bay lên 26 chiếc.

Về mạng bay nội địa, hãng mở bán vé đường bay Hà Nội - Cam Ranh, dự kiến khai thác từ ngày 20/7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ ngày 25/7, hai đường bay TP.HCM - Hải Phòng và Phú Quốc - Hải Phòng sẽ được khai thác, mỗi chặng một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ ngày 22/8, hãng dự kiến mở thêm Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Buôn Ma Thuột (mỗi tuyến một chuyến khứ hồi/ngày) và Hà Nội - Cần Thơ (hai chuyến khứ hồi/ngày) vào cuối tháng 8.

Ở thị trường quốc tế, Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai thác Phú Quốc - Thành Đô từ ngày 16/7 (3 chuyến/tuần), TP.HCM - Thành Đô từ ngày 22/8 (4 chuyến/tuần), và hai đường bay Hà Nội - Incheon, TP.HCM - Incheon từ ngày 25/8 (mỗi tuyến một chuyến khứ hồi/ngày). Hãng đặt mục tiêu có 10 đường bay quốc tế vào cuối tháng 8, với ba đầu mối khai thác là Phú Quốc, Hà Nội và TP.HCM.



