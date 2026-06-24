Cổ phiếu YeaH1 được tự doanh CTCK gom mạnh sau khi tái khởi động “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

Ở chiều mua ròng, cổ phiếu YEG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng. Theo sau là TCB (45 tỷ), HPG (31 tỷ), E1VFVN30 (19 tỷ), GEX và VPB cùng đạt 14 tỷ đồng, ACB (13 tỷ), VHC, VCB và VCI cùng ghi nhận mức 10 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-54 tỷ), VHM (-27 tỷ), MWG và NVL cùng ghi nhận mức -15 tỷ đồng, CTG (-11 tỷ), VJC (-9 tỷ), NLG (-8 tỷ), trong khi MSB và HHV cùng bị bán ròng 5 tỷ đồng.