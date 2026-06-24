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Cổ phiếu YeaH1 được tự doanh CTCK gom mạnh sau khi tái khởi động “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

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Cổ phiếu YeaH1 được tự doanh CTCK gom mạnh sau khi tái khởi động “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

Tự doanh CTCK mua ròng 48 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp hướng đến vùng giá 1.900 điểm. Chỉ số chính trong phiên chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.860 điểm với thanh khoản giảm. Đóng cửa, VN-Index tăng 8,98 điểm (+0,48%) lên mức 1.878,02 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 618 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 48 tỷ đồng trên HOSE.

Ở chiều mua ròng, cổ phiếu YEG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 60 tỷ đồng. Theo sau là TCB (45 tỷ), HPG (31 tỷ), E1VFVN30 (19 tỷ), GEX và VPB cùng đạt 14 tỷ đồng, ACB (13 tỷ), VHC, VCB và VCI cùng ghi nhận mức 10 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -65 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-54 tỷ), VHM (-27 tỷ), MWG và NVL cùng ghi nhận mức -15 tỷ đồng, CTG (-11 tỷ), VJC (-9 tỷ), NLG (-8 tỷ), trong khi MSB và HHV cùng bị bán ròng 5 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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