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Phiên 24/6: Khối ngoại "quay xe" bán ròng hơn 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 24/6: Khối ngoại "quay xe" bán ròng hơn 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 618 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm về cuối phiên. Kết phiên 24/6, VN-Index tăng gần 9 điểm lên 1.878 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 18.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 618 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 611 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 114 tỷ đồng. Theo sau, LPB và NVL là mã tiếp theo được gom mạnh 33 và 32 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 108 tỷ đồng. Theo sau là CTG và VPB, lần lượt bị bán ròng 103 tỷ đồng và 89 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Tại chiều mua, TNG được mua ròng mạnh nhất với giá 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, C69 xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VC3, NTP, IDC.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 7,7 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 5,7 tỷ, SHS, NRC, TVC bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 0,8 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu AIG được khối ngoại mua 3,2 tỷ đồng. Theo sau, HNG và VEA cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, F88 bị khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , OIL, GDA, , , ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

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