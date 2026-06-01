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Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp "dốc hầu bao" chi hàng trăm tỷ trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Lãi kỷ lục, một doanh nghiệp "dốc hầu bao" chi hàng trăm tỷ trả cổ tức

Với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DN sẽ cần chi khoảng 240 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã: TID) mới đây công bố 20/7 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào 31/7 tới đây.

Với 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TID sẽ cần chi khoảng 240 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Nguồn tiền phân phối được lấy từ lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2025. Khoản LNST 2025 còn lại gần 243 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2025 đã tạo nền tảng để doanh nghiệp mạnh tay chia cổ tức ở mức cao kỷ lục, đánh dấu đợt phân phối lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, ﻿năm 2025, Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 14.300 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 833 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và cũng là mức kỷ lục từ khi hoạt động.

Sang năm 2026, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 450 tỷ đồng, lần lượt sụt giảm 30% và 46% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 10%.

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch thận trọng được xây dựng trên cơ sở dự báo thị trường xuất khẩu tiếp tục khó khăn, giá hàng hóa nông sản biến động mạnh và áp lực cạnh tranh gia tăng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Diễn biến kinh doanh đầu năm phần nào cho thấy những thách thức này, công ty báo doanh thu hợp nhất quý 1/2026 chỉ đạt khoảng 3.310 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 52% xuống còn xấp xỉ 148 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu TID đóng cửa phiên 23/6 quanh mốc 20.400 đồng/cp. Đáng chú ý, dòng tiền bất ngờ nhập cuộc tại mã này với hơn 65.100 cổ phiếu được sang tay, cao nhất trong gần 1 năm vừa qua, kể từ hồi tháng 8/2025. Dù vậy, thị giá TID vẫn còn cách khoảng 12% so với hồi đầu năm.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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