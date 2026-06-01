Một "đại gia" có thể trả cổ tức 15.500 đồng/cp, lợi suất vượt gửi tiết kiệm ngân hàng

Trong bối cảnh thị trường phân hóa, doanh nghiệp duy trì khả năng tạo dòng tiền và trả cổ tức cao trở thành điểm sáng. Nhựa Bình Minh (mã BMP) là một trong những cái tên nổi bật khi liên tục duy trì chính sách chia tiền mặt ở mức cao, mang lại dòng tiền đáng kể cho cổ đông.

Năm 2025, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ lên tới 148,6%, tương đương 14.860 đồng/cổ phiếu, đạt tổng lượng tiền gần 1.216,5 tỷ đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, tiếp nối chuỗi hai năm liền kề trước đó đều chia tiền mặt trên 120%.

Sang năm 2026, Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch tỷ lệ cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế. Khối phân tích của Vietcap dự báo mức chi trả thực tế có thể đạt tới 15.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chi trả khoảng 99% lợi nhuận. Tỷ suất cổ tức 12 tháng tới ở mức 10,5%, cao hơn mặt bằng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh 6-7%/năm.

Song hành cùng chính sách cổ tức, Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.597 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 8% và 4% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch này, doanh nghiệp sẽ xác lập kỷ lục mới về cả doanh thu và lợi nhuận gộp.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn hạ dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2030 do hai áp lực lớn.

Thứ nhất, chính sách cắt giảm công suất hạt nhựa PVC của Trung Quốc nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh sẽ làm thu hẹp nguồn cung, gây áp lực tăng giá đầu vào.

Thứ hai, môi trường cạnh tranh khốc liệt buộc doanh nghiệp phải gia tăng chiết khấu thương mại để duy trì thị phần. Riêng năm 2026, Vietcap giảm 8% dự báo lợi nhuận sau thuế của Nhựa Bình Minh do tác động từ giá nguyên liệu cao và chính sách mới từ Trung Quốc.

Để ứng phó với đà tăng chi phí, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh tăng giá bán từ tháng 4/2026, cụ thể giá bán PVC tăng khoảng 15%, HDPE tăng khoảng 30% và PPR tăng khoảng 15%.

Vietcap kỳ vọng khi chi phí nguyên liệu hạ nhiệt, BMP sẽ không giảm giá niêm yết mà thay vào đó tăng mức chiết khấu cho khách hàng, khiến áp lực lên biên lợi nhuận được phân bổ dần trong giai đoạn 2026-2030.

Riêng năm 2026, Vietcap giảm 8% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của BMP do tác động từ giá nguyên liệu cao hơn, chính sách mới từ Trung Quốc và mức chiết khấu gia tăng. Tuy nhiên, tác động này được bù đắp một phần nhờ lượng tồn kho giá thấp đã được doanh nghiệp tích lũy đến hết nửa đầu năm 2026, cùng với giá bán bình quân cải thiện và nguồn thu tài chính tăng lên nhờ lượng tiền mặt lớn.

Nhóm phân tích cho rằng rủi ro chính đối với BMP hiện nằm ở khả năng xung đột Trung Đông quay trở lại, khiến chi phí đầu vào tiếp tục leo thang, hoặc áp lực cạnh tranh khiến mức chiết khấu cao hơn dự kiến.