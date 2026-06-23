Ngân hàng chi 6,8 tỷ thưởng nhân viên dịp tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông mới

Khoản tiền được chuyển tới nhân viên ngay sau khi LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cập nhật ngày 23/6, trong đó xuất hiện tên ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Với khoảng 10.000 nhân sự, tổng số tiền LPBank chi cho chương trình này ước tính khoảng 6,8 tỷ đồng.

Trước đó, LPBank công bố thông tin ông Phạm Nhật Vượng , Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đã trở thành cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của ngân hàng kể từ ngày 23/6/2026.

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ của ông Vượng tại LPBank là 4,894%, tương đương 146.200.000 cổ phần.

Ngoài cổ đông cá nhân Phạm Nhật Vượng, VNPost đang là cổ đông tổ chức lớn nhất tại LPBank với tỷ lệ nắm giữ 6,537% vốn điều lệ của LPBank. Tỷ lệ này tương đương 195.286.044 cổ phần của ngân hàng.

Trên sàn HoSE, kết phiên 23/6, cổ phiếu LPB tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cp, với hơn 7,3 triệu đơn vị được khớp lệnh. Thị giá hiện cao hơn 33% so với đầu năm và gấp hơn 11 lần so với vùng đáy hình thành cùng nhịp VN-Index chạm 874 điểm vào tháng 11/2022.

LPBank thưởng nhân viên 680.000 đồng chào mừng cổ đông mới Phạm Nhật Vượng.

Diễn biến bùng nổ của LPB diễn ra trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 31.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong gần 3 tháng. Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận cũng ghi nhận gần 12.000 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất nhiều năm trở lại đây.

Riêng cổ phiếu LPB đóng góp gần 7.600 tỷ đồng giá trị giao dịch thỏa thuận, tương ứng 163,8 triệu cổ phiếu được sang tay. Mức giá thỏa thuận bình quân khoảng 46.100 đồng/cp, thấp hơn 12,4% so với giá đóng cửa cùng phiên.

Được biết, với khối tài sản 35,2 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú giàu nhất Đông Nam Á và đứng thứ 64 trong danh sách tỷ phú Forbes.

Bên cạnh việc nắm giữ cổ phiếu LPBank, doanh nhân này còn trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC và hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn góp vào loạt công ty như GSM, VinSpeed, VinEnergo... Tỷ phú Vingroup cùng gia đình cũng đang nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, LPBank đã thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh quan trọng, trong đó đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Ngân hàng cũng vừa thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay.

Lý giải về kế hoạch kinh doanh được cho là thận trọng này, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT LPBank cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động khó lường, tác động từ chính sách thuế quan, chiến tranh và căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và LPBank nói riêng.