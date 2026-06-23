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Cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất trong phiên tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất trong phiên tự doanh CTCK bán ròng hơn 300 tỷ đồng

Tự doanh CTCK bán ròng 303 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên 23/6. Chỉ số chính tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá 1.890 điểm. Sau đó áp lực bán gia tăng trong phiên chiều, thị trường phân hóa mạnh, áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm mã. Kết phiên, VN-Index tăng 11,13 điểm (+0,60%) lên mức 1.869,04 điểm.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại ghi nhận phiên mua ròng 1.641 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại tập trung đột biến vào VIC; nếu loại trừ giao dịch tại mã này, khối ngoại thực tế vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 23/6.

Tự doanh CTCK bán ròng 303 tỷ đồng trên HOSE.

Ở chiều bán ra, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -113 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-47 tỷ), VHM (-43 tỷ), VIB (-38 tỷ), CTG (-26 tỷ), MWG (-24 tỷ), FPT (-19 tỷ), SSI (-16 tỷ), TCB (-13 tỷ) và NLG (-12 tỷ đồng).

Chiều ngược lại,, cổ phiếu GEX được mua ròng mạnh nhất với giá trị 12 tỷ đồng. Theo sau là E1VFVN30 (10 tỷ), HDB và NVL cùng đạt 9 tỷ đồng, POW (6 tỷ), BID, HAH, GAS, VCI và SHB cùng ghi nhận mức 5 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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