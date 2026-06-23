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Đã bắt giữ Nguyễn Tiến Tú, sinh năm 1997

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Đối tượng Nguyễn Tiến Tú tại trụ sở Công an xã Tiến Thắng sau khi sa lưới.

Đối tượng Nguyễn Tiến Tú tại trụ sở Công an xã Tiến Thắng sau khi sa lưới.

Hành trình lẩn trốn của kẻ gian đã phải hạ màn chỉ sau chưa đầy một ngày đêm đối mặt với sự truy xét của các chiến sỹ Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội.

Thông tin từ An ninh thủ đô, ﻿ngày 20/6/2026, căn nhà của gia đình chị N.T.L (trú tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội) bỗng chốc xáo trộn khi chị phát hiện số vàng cất giữ trong tủ quần áo đã bị kẻ gian nẫng mất. Tổng số tài sản hơn 2 cây vàng, trị giá ước tính hơn 300 triệu đồng. Đơn trình báo khẩn cấp ngay sau đó được gửi tới cơ quan Công an.

Thời gian phá án lúc này được tính bằng giờ. Nhận định đối tượng có thể nhanh chóng tẩu tán tài sản hoặc bỏ trốn khỏi địa bàn, lực lượng phá án lập tức tung quân rà soát, dựng lên chân dung các đối tượng nghi vấn.

Đến ngày 21/6/2026, tức chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, đối tượng trộm cắp tài sản đã lộ diện. Đó là Nguyễn Tiến Tú (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Hành trình lẩn trốn của kẻ gian đã phải hạ màn chỉ sau chưa đầy một ngày đêm đối mặt với sự truy xét của các chiến sỹ Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén, Nguyễn Tiến Tú buộc phải cúi đầu nhận tội. Lực lượng Công an đã kịp thời thu hồi 1,8 cây vàng và 2 triệu đồng tiền mặt. Đây là số tài sản còn sót lại sau khi Tú đem bán 2 chỉ vàng để tiêu xài cá nhân.

Lật lại lý lịch của Nguyễn Tiến Tú, các trinh sát không bất ngờ trước sự ranh ma của đối tượng. Mới 29 tuổi nhưng Tú đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự và từng bị đưa vào trường giáo dưỡng từ năm 2011. Một kẻ trộm chuyên nghiệp, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tấm lưới kéo nhanh của lực lượng công an cơ sở.

Hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Nguyễn Tiến Tú đã được Công an xã Tiến Thắng bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý...

Ngọc Ly

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