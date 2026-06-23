Chứng khoán Việt Nam ngược dòng bứt phá giữa lúc thị trường Châu Á đỏ lửa, Hàn Quốc "rút phích"

Phiên giao dịch ngày 22/6, thị trường chứng khoán Việt Nam có một phiên “tàu lượn” khi VN-Index có thời điểm bật tăng 27 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trước khi thu hẹp đà tăng còn 11 điểm, tại mốc 1.869. Thanh khoản trên HOSE cải thiện mạnh với giá trị giao dịch đạt 28.700 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 12.000 tỷ đồng.

Diễn biến này đi ngược với bối cảnh toàn cầu khi phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm. Trong đó, Hàn Quốc là tâm điểm của đợt bán tháo khi chỉ số KOSPI có thời điểm mất 9,9%, kích hoạt cơ chế ngắt mạch. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng giảm hơn 3,46%, trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc mất 1,37%.

Áp lực bán tại châu Á chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn sau giai đoạn tăng nóng nhờ kỳ vọng AI. Tại Hàn Quốc, các cổ phiếu chip lớn bị chốt lời mạnh khi nhà đầu tư lo ngại định giá đã phản ánh phần lớn triển vọng tích cực, trong bối cảnh nhóm công nghệ toàn cầu bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh.

Trái ngược với xu hướng chung của khu vực, chứng khoán Việt Nam vẫn giữ được đà tăng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ cột. Cổ phiếu Vingroup trở thành trụ đỡ khi đóng góp khoảng 15 điểm cho VN-Index, vượt cả mức tăng của chỉ số trong phiên.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng quay trở lại đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư và hỗ trợ đà hồi phục của VN-Index. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu “vua” giúp dòng tiền lan tỏa tốt hơn so với các phiên trước, dù mức độ phân hóa trên thị trường vẫn còn rõ nét.

Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số chưa phản ánh toàn bộ diễn biến chung khi số mã tăng gấp đôi mã giảm. Điều này tạo nên trạng thái quen thuộc của thị trường là “xanh vỏ, đỏ lòng”, khi VN-Index tăng mạnh nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hưởng lợi do danh mục nắm giữ giảm giá.

Theo Chứng khoán MB (MBS), VN-Index đã hồi phục sau chuỗi giảm kéo dài 4 tuần liên tiếp nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này đánh giá đây nhiều khả năng vẫn là nhịp hồi phục kỹ thuật, trong khi trạng thái chung của thị trường đang ở vùng cân bằng tạm thời quanh khu vực 1.800-1.830 điểm.

MBS cho rằng VN-Index sẽ đối mặt với vùng kháng cự dày quanh 1.830-1.845 điểm, nơi hội tụ các đường trung bình động MA20 và MA50. Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động tích lũy, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Quan điểm ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho rằng thị trường đang kỳ vọng vào bức tranh lợi nhuận quý 2/2026, nhất là khi kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng thị trường cần một tầm nhìn dài hạn hơn.

Với câu chuyện nâng hạng, đích đến thực tế để đáp ứng tiêu chuẩn MSCI phải nằm ở giai đoạn 2028-2029, do đó trước mắt thị trường cần ưu tiên chinh phục tiêu chuẩn của FTSE Russell. Khi chưa có cú hích từ vốn ngoại và nâng hạng, sự phân hóa lợi nhuận mùa báo cáo tài chính sẽ là thỏi nam châm hút tiền. Dòng vốn thông minh sẽ hội tụ về những doanh nghiệp có sức mạnh phòng thủ tốt kết hợp cùng đà tăng trưởng cốt lõi.

Trong đó, nhóm ngân hàng tiếp tục là huyết mạch dẫn dắt với động lực bứt phá đến từ thu nhập ngoài lãi và kỳ vọng tháo gỡ nút thắt hiệu suất sử dụng vốn qua dự thảo sửa đổi Thông tư 22/2019/TT-NHNN. Dù vậy, bài toán mất cân đối ngày càng lớn giữa huy động và tín dụng vẫn là một lực cản cần lưu tâm đối với nhóm này.