Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức "lăn bánh" tại quốc gia thứ 6

Trên trang Fanpage, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) đã đăng tải bài viết thông báo rằng đội ngũ Green SM Kazakhstan đã chính thức khởi động hành trình mới tại thành phố Almaty.

Với thông điệp "Green Light to your better rides", tạm dịch là "Bật đèn xanh cho những hành trình tốt đẹp hơn", Green SM Kazakhstan cam kết mang đến dịch vụ an toàn, chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho cộng đồng địa phương.

Tại Kazakhstan, Vingroup không chỉ muốn triển khai dịch vụ taxi điện bằng xe VinFast mà còn có kế hoạch phát triển hệ thống trạm sạc, nội địa hóa dịch vụ và một phần hoạt động sản xuất. Ngoài ra, tập đoàn cũng quan tâm tới các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển đô thị thông minh và hạ tầng công nghệ.

Phía Kazakhstan cho biết phát triển giao thông điện hóa và hạ tầng sạc là một trong những ưu tiên chiến lược, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các dự án của Vingroup.

Theo danh sách doanh nghiệp nước ngoài, đến nay, Green SM đã mở rộng hiện diện tại 6 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Trong đó, Kazakhstan là thị trường mới nhất, với điểm khởi đầu tại thành phố Almaty.

Ở một diễn biến liên quan, tháng 4/2026, GSM chính thức đổi tên thương hiệu quốc tế từ Xanh SM sang Green SM nhằm thống nhất nhận diện trên toàn cầu. Cùng thời điểm, doanh nghiệp triển khai Green SM Platform tại Indonesia và Philippines, cho phép chủ sở hữu xe điện VinFast tham gia cung cấp dịch vụ vận tải trên nền tảng số của hãng.

Theo GSM, việc mở rộng mô hình nền tảng là bước đi tiếp theo sau hơn hai năm phát triển ở thị trường nước ngoài, hướng tới xây dựng hệ sinh thái di chuyển thuần điện xuyên biên giới tại Đông Nam Á.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, GSM đã có 3 lần tăng vốn liên tiếp, cộng thêm việc sáp nhập hoàn tất với Green Future, nâng tổng vốn điều lệ lên mức 43.400 tỷ đồng để chuẩn bị cho lộ trình IPO vào năm 2027.

Mới đây, ﻿Green SM đã công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1977) chính thức tiếp quản chức danh Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992). Cùng với việc bổ nhiệm chức danh điều hành mới, ông Tuấn cũng thay thế ông Thanh để trở thành người đại diện theo pháp luật mới của GSM.

Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và đồng thời là người đại diện theo pháp luật thứ hai của doanh nghiệp này. Việc thay tướng của GSM diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang dồn toàn lực cho chiến lược vươn ra toàn cầu (Go Global).