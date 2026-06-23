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Phiên 23/6: Một cổ phiếu Bluechips được khối ngoại mua ròng đột biến 2.700 tỷ đồng

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Phiên 23/6: Một cổ phiếu Bluechips được khối ngoại mua ròng đột biến 2.700 tỷ đồng

Loại trừ giao dịch tại mã này, khối ngoại thực tế vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 23/6.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi lên trong phiên 23/6, song diễn biến phân hóa ngày càng rõ nét. VN-Index đóng cửa tăng 11 điểm, lên 1.869 điểm, nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế khi HoSE ghi nhận 210 mã giảm, cao hơn gấp đôi số cổ phiếu tăng giá.

Thanh khoản toàn sàn HoSE tăng mạnh lên gần 31.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giao dịch thỏa thuận, trong khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 19.050 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại ghi nhận phiên mua ròng 1.641 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại tập trung đột biến vào VIC; nếu loại trừ giao dịch tại mã này, khối ngoại thực tế vẫn duy trì trạng thái bán ròng trong phiên 23/6.

﻿Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh tay 1.733 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 2.700 tỷ đồng, chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận. Xếp sau danh sách mua ròng là LPB với 63 tỷ đồng, BID 42 tỷ đồng, ACB 36 tỷ đồng và VPB 22 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 198 tỷ đồng, tiếp đến là TCB 155 tỷ đồng, MWG 131 tỷ đồng, MBB 95 tỷ đồng và MSN 85 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 93 tỷ đồng

Ở chiều mua, TNG dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 4,2 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về C69 với 700 triệu đồng, NVB và VFS cùng khoảng 300 triệu đồng, BAB khoảng 200 triệu đồng.

Trong khi đó, SHS bị bán ròng mạnh nhất với 63 tỷ đồng, bỏ xa PVS 12 tỷ đồng, CEO 11 tỷ đồng, IDC 8 tỷ đồng và MBS 3 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng nhẹ 2 tỷ đồng

﻿Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất AIG với khoảng 1,4 tỷ đồng, theo sau là TVN với 1,3 tỷ đồng. PHP và VEA cùng được mua ròng khoảng 200 triệu đồng, còn GCF đạt khoảng 100 triệu đồng.

Ở chiều bán, F88 đứng đầu với giá trị khoảng 1 tỷ đồng, tiếp đến là HNG 900 triệu đồng, GDA 300 triệu đồng, ACV 200 triệu đồng và IDP 100 triệu đồng.

Nguồn: Vietcap.

PV

Nhịp sống thị trường

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