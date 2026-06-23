MWG phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng, ông Nguyễn Đức Tài không góp mặt

CTCP Đầu tư Thế giới di động (mã: MWG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) cho các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt.

Cụ thể, Thế giới di động dự kiến phát hành 7,34 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về khoảng 73,4 tỷ đồng.

Tổng tiền thu được sau khi phát hành cổ phiếu ESOP 2025 sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối tượng phát hành là cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt đang ký hợp đồng lao động chính thức với công ty, công ty con đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP 2025 được chia thành 4 nhóm: Nhóm 1: Tổng giám đốc; Nhóm 2: Giám đốc bán hàng toàn quốc; Giám đốc phát triển kinh doanh; Nhóm 3: Giám đốc ngành hàng; Giám đốc chức năng của các chuổi; Giám độc khối phục vụ; Giám đốc bán hàng cấp vùng; Nhóm 4: Trưởng phòng khổi phục vụ.

Về vấn đề chuyển nhượng, 50% số cổ phiếu phát hành có thể được tự do chuyển nhượng sau 1 năm, 50% còn lại được tự do chuyển nhượng sau 2 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 2 và quý 3/2026 sau khi UBCKNN chấp thuận.

MWG cũng công bố danh sách 66 cá nhân được tham gia chương trình ESOP 2025. Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Điện Máy Xanh (DMX) được mua nhiều nhất với gần 722 nghìn cổ phiếu. CEO MWG – ông Vũ Đăng Linh được mua 275.409 cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài không góp mặt trong danh sách.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, có 2 lãnh đạo chủ chốt là ông Nguyễn Đức Tài và ông Đoàn Văn Hiểu Em nhận thù lao 0 đồng, trong khi ông Vũ Đăng Linh nhận thù lao 1,8 tỷ đồng.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 18% và 30% so với năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, MWG sẽ phá kỷ lục kết quả kinh doanh. Đây là những con số tham vọng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Và vị Chủ tịch MWG từng nói thẳng: "Nếu không đạt được, đội ngũ sẽ không có thưởng. Không có điều chỉnh. Không có xin xỏ".

Về kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026, Thế giới di động ghi nhận doanh thu thuần đạt 79.159 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 43% kế hoạch cả năm. Riêng trong tháng 5, MWG đạt khoảng 16.663 tỷ đồng doanh thu, tăng 32,3% YoY.

Tính đến cuối tháng 5, MWG có 1.012 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone), 2.004 cửa hàng ĐMX, 3.051 cửa hàng BHX, 416 cửa hàng An Khang, 95 cửa hàng AvaKids và 245 cửa hàng EraBlue.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG chốt phiên 23/6 tại mức giá 76.000 đồng/cp, cao gấp 7,6 lần giá ESOP.﻿ Như vậy, các nhân sự của Thế giới Di động chỉ phải bỏ ra 73 tỷ đồng để có thể sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 558 tỷ đồng.

Đối với người được ESOP nhiều nhất, ông Hiểu Em chỉ cần chi khoảng 7 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trị giá 55 tỷ đồng (722 nghìn đơn vị), tương ứng tạm “lãi” ngay 48 tỷ đồng.