Tin vui của DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại quốc gia đông dân nhất TG, nhiều người dân trực tiếp hưởng lợi

Hôm nay (23/6/2026), tại Gurugram, VinFast Ấn Độ công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chiến lược với Shriram Finance Limited (SFL). Đây là một trong những công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) bán lẻ lớn nhất Ấn Độ. Thỏa thuận được ký kết nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giải pháp tài chính của khách hàng và thúc đẩy quá trình phổ cập xe điện tại quốc gia này.

Theo thỏa thuận trên, khách hàng có nhu cầu sở hữu xe điện VinFast sẽ có thể tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp từ Shriram Finance, bao gồm hỗ trợ vay lên tới 100% chi phí lăn bánh, với mức lãi suất hấp dẫn và phương án trả góp linh hoạt, áp dụng với toàn bộ dải sản phẩm của VinFast.

Đáng chú ý, không chỉ góp phần đơn giản hóa quá trình sở hữu xe điện và thúc đẩy tốc độ phổ cập phương tiện xanh, hợp tác này còn giúp VinFast tận dụng mạng lưới hiện diện rộng khắp toàn Ấn Độ, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay mua xe và khả năng tiếp cận khách hàng mạnh mẽ của Shriram Finance tại các khu vực thành thị, bán đô thị và nông thôn.

Tại lễ ký kết, ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, chia sẻ, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Ấn Độ sẽ không chỉ được thúc đẩy bởi những sản phẩm chất lượng, mà còn bởi sức mạnh của hệ sinh thái hỗ trợ phía sau.

“Quan hệ hợp tác với Shriram Finance thể hiện cam kết của VinFast trong việc giảm bớt rào cản đối với việc phổ cập xe điện thông qua việc nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính, đồng thời mang đến trải nghiệm sở hữu thuận tiện hơn cho khách hàng tại nhiều khu vực”, ông Tapan Ghosh khẳng định.

Đại diện VinFast Ấn Độ và Shriram Finance Limited tại lễ ký kết. Ảnh: VIC

Trong khi đó, theo ông Nandagopal R., Chủ tịch kiêm Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc của Shriram Green Finance: “Chúng tôi vui mừng hợp tác cùng VinFast thông qua Biên bản ghi nhớ chiến lược này, một bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy các giải pháp giao thông bền vững tại Ấn Độ”.

Theo ông, sự hợp tác phản ánh tầm nhìn chung của hai bên trong việc đẩy nhanh quá trình phổ cập xe điện và góp phần xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh ngày càng vững mạnh trên toàn quốc.

Cơ hội cho nhiều người dân Ấn Độ có thể sở hữu xe điện VinFast

Thiết kế của VF MPV 7 tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: VinFast

Trong bối cảnh VinFast tiếp tục mở rộng hiện diện tại Ấn Độ, thỏa thuận với Shriram Finance Limited đánh dấu thêm bước tiến quan trọng trong hành trình doanh nghiệp này xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang giao thông bền vững của quốc gia Nam Á.

Trên thực tế, sau khi ra mắt mẫu xe 7 chỗ VF MPV 7, đánh dấu sự gia nhập của VinFast vào phân khúc MPV thuần điện, hãng xe này tiếp tục tạo đà tăng trưởng trên thị trường thông qua các sáng kiến để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng và nâng cao sự thuận tiện trong quá trình sở hữu xe.

Thông qua hoạt động hợp tác trên, cùng với các chương trình đảm bảo giá trị bán lại và phương án mua lại minh bạch, VinFast tái khẳng định cam kết đưa xe điện trở thành lựa chọn thiết thực, thuận tiện và phù hợp hơn với người tiêu dùng Ấn Độ.

VinFast (NASDAQ: VFS) là công ty con của hệ sinh thái Vingroup. Hiện nay, VinFast đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo thông qua việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối và đại lý trên toàn cầu, cũng như kiện toàn năng lực sản xuất, tập trung vào các thị trường trọng điểm tại Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Trong khi đó, Shriram Finance Limited (SFL) là một trong những công ty tài chính phi ngân hàng bán lẻ lớn nhất Ấn Độ với mạng lưới hiện diện rộng khắp trên toàn quốc. Công ty này có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài trợ phương tiện và tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). Đồng thời, SFL còn cung cấp danh mục giải pháp tài chính đa dạng trong các lĩnh vực xe thương mại, xe du lịch, cho vay MSME, tài trợ xe điện, hệ sinh thái xe điện và tài trợ năng lượng mặt trời.

Trên thực tế, Shriram Finance là một trong những công ty tài chính phi ngân hàng tập trung vào khách hàng cá nhân lớn nhất Ấn Độ, khi hiện phục vụ hơn 9 triệu khách hàng thông qua mạng lưới hơn 3.000 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp các giải pháp cho vay và tín dụng bên cạnh hệ thống ngân hàng truyền thống.