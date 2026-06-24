Lừa ông Tây, Phạm Thị Mỹ Tuyết 29 tuổi bị bắt

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Ngày 24/6/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (1997; trú phường Phú Xuân, TP Huế) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết đã nhiều lần đưa ra các thông tin không đúng sự thật với ông Nguyễn Văn Tây về việc sở hữu cổ phần tại Cty Global Group, kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh mỹ phẩm với mức lợi nhuận từ 7-8%/tháng. Tin tưởng những lời giới thiệu này, ông Tây đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để góp vốn đầu tư.

Từ ngày 19/11/2024 đến ngày 22/11/2024, Tuyết tiếp tục dựng lên câu chuyện lô hàng mỹ phẩm bị lực lượng quản lý thị trường tại Huế kiểm tra, cơ quan thuế truy thu thuế và cần tiền để “giải quyết” nhằm lấy hàng về tiếp tục kinh doanh. Vì tin tưởng, ông Tây đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng số tiền 700.000.000 đồng.

Sau khi nhận được tố giác của bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10-2024 đến tháng 11-2024, do thua lỗ khi đầu tư tiền ảo, Tuyết đã lợi dụng sự tin tưởng của ông Tây để đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về việc góp vốn mua cổ phần, kinh doanh mỹ phẩm và việc cần tiền để “chung” cho cơ quan thuế. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Tuyết sử dụng vào mục đích đầu tư tiền ảo và thua lỗ.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc tại cơ quan Công an, Phạm Thị Mỹ Tuyết nhiều lần thay đổi lời khai, tìm cách phủ nhận hành vi phạm tội khi cho rằng toàn bộ nội dung trao đổi, nhắn tin với ông Nguyễn Văn Tây đều thực hiện theo sự chỉ đạo của bị hại. Mặc dù vậy, trước hệ thống tài liệu, chứng cứ khách quan được thu thập công phu, mọi luận điểm ngụy biện và lời khai thiếu căn cứ của Tuyết đều nhanh chóng bị điều tra viên bác bỏ. Trước những chứng cứ rõ ràng, chặt chẽ và không thể chối cãi, Tuyết buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.