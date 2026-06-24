Chứng khoán VietinBank hoàn tất phân phối gần 60 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Chứng khoán VietinBank (VBSE, mã: CTS, sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Đến ngày 15/6, VBSE đã hoàn tất phân phối 59,55 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 14.058 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:28, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 28 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2025 của công ty.

Hoàn tất đợt phát hành, Chứng khoán VietinBank nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 272,24 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.722,4 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán VietinBank đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chấp thuận tham gia hệ thống lưu ký và thanh toán giao dịch carbon, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp thuận tham gia hệ thống giao dịch carbon.

Theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP, thị trường carbon có sự tham gia của nhiều chủ thể, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, các ngân hàng và công ty chứng khoán tham gia hỗ trợ giao dịch trên sàn. Đến nay, nhiều cấu phần quan trọng phục vụ vận hành thị trường đã được hoàn thiện như quy chế giám sát giao dịch carbon, hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon.

Về tình hình kinh doanh, Chứng khoán VietinBank ghi nhận doanh thu hoạt động gần 352 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này chủ yếu đến từ mảng tự doanh khi lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm tới 72% chỉ còn gần 86 tỷ đồng. Mảng tự doanh chỉ mang về lãi thuần hơn 23 tỷ đồng, thấp hơn 77% so với cùng kỳ.

Ngược lại, một số mảng vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 108% lên 62 tỷ đồng và lãi từ các khoản cho vay tăng 60% so với cùng kỳ lên gần 132 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động được tiết giảm 55% chỉ còn chưa đầy 102 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế giảm 38% chỉ còn 82 tỷ đồng.

Năm 2026, Chứng khoán VietinBank lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 454 tỷ đồng, giảm 36,5% so với thực hiện 2025. Nhủ vậy, công ty mới hoàn thành 18% kế hoạch năm.



