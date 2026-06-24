Sau phát ngôn "cứ có là mua, ai lỗ thì kêu tôi", bầu Đức lần thứ 5 đăng ký mua vào cổ phiếu HAG

Ngày 24/6/2026, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 28/7/2026. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký như kế hoạch, lượng cổ phiếu HAG do cá nhân Chủ tịch tập đoàn nắm giữ sẽ tăng từ 321,95 triệu đơn vị lên mức 325,95 triệu đơn vị. Khối lượng này tương đương tỷ lệ sở hữu cá nhân nhích từ mức 25,4% lên 25,72% vốn điều lệ.

Tổng khối lượng cổ phiếu của ông và các bên liên quan dự kiến sẽ được nâng lên mức 391,46 triệu cổ phiếu, tương đương mức chi phối 30,89%.

Chốt phiên 23/6, thị giá HAG đạt 15.000 đồng/cp, tương ứng số tiền bầu Đức bỏ ra để hoàn tất giao dịch trên là 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2026 bầu Đức bỏ tiền túi gom thêm cổ phiếu trên sàn. Gần đây nhất, ông Đoàn Nguyên Đức vừa hoàn tất giao dịch mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG chỉ trong chưa đầy một tuần, từ ngày 16/6 đến ngày 22/6/2026.

Chuỗi mua vào liên tiếp của Chủ tịch HAGL nhất quán với những tuyên bố thẳng thắn của ông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi giữa tháng 4 vừa qua.

Theo đó, trước những lo ngại của giới đầu tư về nhịp điều chỉnh của thị giá HAG, ông Đức khẳng định biến động ngắn hạn chính là cơ hội vàng để tích lũy. Vị Chủ tịch chia sẻ sự lạc quan tột độ khi đánh giá cục diện hiện tại là cơ hội hiếm hoi không còn nhiều trên thị trường.

Theo Chủ tịch HAGL, việc giá cổ phiếu giảm khiến nhiều cổ đông lo ngại, nhưng với ông đây lại là cơ hội tích lũy. “Thị trường biến động, có thể nhà đầu tư chưa tin HAGL, còn tôi thì nhìn thấy cơ hội nên cứ có là mua”, ông chia sẻ.

Về lời khuyên dành cho cổ đông nhỏ trong trung hạn, ông Đức giữ quan điểm nhất quán: “Ai có tiền thì cứ mua giống tôi. Nếu 1–2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra mà chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi”.

Sự tự tin của lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có cơ sở khi soi chiếu vào bức tranh tài chính và mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng của năm 2026. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vươn lên mức 4.202 tỷ đồng. Các con số này đại diện cho tốc độ tăng trưởng lần lượt 16% và 87% so với mức nền của năm 2025. Nếu kế hoạch này đi đúng quỹ đạo, thị trường sẽ chứng kiến mức lợi nhuận kỷ lục chưa từng có trong toàn bộ lịch sử hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai.