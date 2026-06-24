DIC Corp hủy kế hoạch góp vốn vào doanh nghiệp làm dự án tại Thái Nguyên

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương không thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân.

DIC Corp giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, quyết định các vấn đề liên quan để hoàn tất việc không thực hiện góp vốn thành lập doanh nghiệp nêu trên.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, DIC Corp đã quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân có địa chỉ tại 218 Hoàng Quốc Việt, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu thành lập doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện dự án tại tỉnh Thái Nguyên. Vốn điều lệ gần 574 tỷ đồng; trong đó, Công ty CP Hưng Thịnh Incons (MCK: HTN, sàn HoSE) góp hơn 172 tỷ đồng (30%); Công ty CP Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE) góp hơn 258 tỷ đồng (45%) và DIC Corp góp hơn 143 tỷ đồng (25%).

Ảnh minh họa

Được biết, Saigonres Vạn Xuân được thành lập để triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Nguyên, Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 có quy mô 35,29 ha với tổng mức đầu tư hơn 4.253 tỷ đồng, vừa được khởi công ngày 19/5/2026.

Dự án được quy hoạch gồm các căn nhà liền kề, biệt thự ven hồ, căn hộ cao cấp... Các căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu không gian, tích hợp công nghệ smart home và hệ thống tiện ích đồng bộ, góp phần hình thành không gian sống và làm việc chất lượng cao cho cư dân, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về nhà ở hiện đại, thương mại và dịch vụ cho lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đang ngày càng tập trung về Thái Nguyên.

Trong một diễn biến khác, mới đây Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối DIC Corp.

Theo đó, DIC Corp bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được HĐQT thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Cụ thể, DIG đã sử dụng số tiền 520,5 tỷ đồng trong tổng số 600 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (mã trái phiếu DIGH2326001, phát hành ngày 29/12/2023) để mua cổ phần của Công ty CP Du lịch DIC (với số tiền 200 tỷ đồng) và sử dụng để thanh toán gốc đáo hạn và lãi trái phiếu DIGH2124003 (với số tiền 320,5 tỷ đồng); không phù hợp với phương án phát hành được HĐQT phê duyệt và công bố thông tin là để thực hiện Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (cũ), TP.Đồng Nai.

Ngoài xử phạt hành chính, DIC Corp còn bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tiền lãi phát sinh từ tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc được tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu theo quy định.



