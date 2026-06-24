Vì sao cổ phiếu LTG của Lộc Trời rơi vào diện đình chỉ giao dịch?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6/2026.

Cụ thể, cơ sở xem xét là Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ giao dịch do tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025, Tập đoàn Lộc Trời không thực hiện nghĩa vụ báo cáo đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định.

Việc đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu LTG được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, HNX cũng đã ban hành quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu LTG với lý do Tập đoàn Lộc Trời đăng ký giao dịch chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024, 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

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Theo quyết định này, cổ phiếu LTG chủ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện đình chỉ giao dịch.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch và hạn chế giao dịch, Tập đoàn Lộc Trời phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Trước đó, cổ phiếu LTG đã được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 1/6/2026 theo quyết định số 711/QĐ-SGDHN ngày 27/5/2026 của HNX.

Lý do đưa ra khỏi diện cảnh báo vì Tập đoàn Lộc Trời đã công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với HNX.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/5/2026, Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để thông qua việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Theo lãnh đạo của Tập đoàn Lộc Trời, việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nhằm tạo điều kiện để Hội đồng quản trị linh hoạt hơn trong việc lựa chọn đơn vị nhưng vẫn phù hợp theo quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm mục tiêu sớm hoàn thành Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2024.

Trả lời về nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết xuất phát từ cả công ty và đơn vị kiểm toán, nhằm bảo đảm quá trình rà soát tuân thủ đầy đủ quy định, thủ tục kiểm toán, đồng thời bảo đảm các rủi ro được đánh giá và xử lý trước khi phát hành Báo cáo tài chính có kiểm toán. Theo kế hoạch, Ban điều hành dự kiến hoàn thành báo cáo kiểm toán trong quý III/2026.

Liên quan đến các khoản nợ với ngân hàng, Lộc Trời cho biết trong thời gian qua doanh nghiệp vẫn liên tục làm việc và triển khai tái cấu trúc các khoản nợ với ngân hàng. Với ngân hàng TPBank và MB, công ty đa hoàn thành tái cấu trúc cũng như đang được tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng hạn mức tài trợ, bao gồm hạn mức tín dụng và vốn đầu tư cho các phương án kinh doanh mới là khoảng 1.500 tỷ đồng.



