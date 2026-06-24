Doanh nghiệp Việt sở hữu 8 “quái vật” đào kho báu ngoài biển khơi báo tin vui

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã: PVD) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của PV Drilling dự kiến vượt khoảng 30% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, PVD đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 11.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng.



Trong nửa đầu năm, toàn bộ giàn khoan biển của PV Drilling duy trì hoạt động an toàn và hiệu suất hoạt động trên 99%, trong đó giàn PV DRILLING IX vừa đầu tư chính thức đi vào vận hành từ tháng 4/2026.

Các giàn khoan của Tổng công ty tiếp tục hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei, với nhu cầu thuê giàn cao và mức giá thuê ổn định khoảng 90.000 USD/ngày. Các mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và cung ứng nhân lực khoan cũng duy trì tăng trưởng tích cực, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất.

Hiện nay, doanh nghiệp sở hữu 8 giàn khoan, gồm các giàn khoan tự nâng PV Drilling I, II, III, VI, VIII, IX, một giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV Drilling V và một giàn khoan tự nâng mới đang trong quá trình tiếp nhận, dự kiến mang tên PV Drilling X.

Tại hội nghị sơ kết, Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của toàn hệ thống giúp PV Drilling đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm.

Ông Cường nhận định triển vọng thị trường dịch vụ khoan trong trung và dài hạn vẫn rất tích cực nhờ nhu cầu thăm dò, khai thác dầu khí gia tăng trong khi nguồn cung giàn khoan tiếp tục hạn chế.

Tại Việt Nam, các dự án trọng điểm như Lô B, Đại Hùng giai đoạn 4, Hải Sư Vàng và Cá Voi Xanh được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh trong những năm tới; yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, thiết bị và năng lực kỹ thuật để nắm bắt cơ hội thị trường, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế.



﻿Chu kỳ "làm không hết việc" của PVD

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect đánh giá rằng PVD đang bước vào giai đoạn hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư thượng nguồn dầu khí mới tại Việt Nam.

Theo đơn vị phân tích, giai đoạn 2026-2027 có thể là cao điểm triển khai nhiều dự án dầu khí trọng điểm như Lạc Đà Vàng và Lô B, trong khi một số dự án mới như Sư Tử Trắng 2B hay Khánh Mỹ - Đầm Dơi cũng được kỳ vọng sớm khởi động. Môi trường giá dầu duy trì ở mức cao cùng nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng được cho là sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động thăm dò và khai thác trong những năm tới, qua đó tạo thêm việc làm và nhu cầu dịch vụ cho các doanh nghiệp trong chuỗi dầu khí.

Ngoài mảng khoan cốt lõi, VNDirect cũng đánh giá tích cực triển vọng của mảng dịch vụ giếng khoan, lĩnh vực được dự báo hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng hoạt động thăm dò và phát triển mỏ. Công ty chứng khoán này ước tính doanh thu dịch vụ giếng khoan của PVD có thể tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027.