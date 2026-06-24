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Vietjet tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Vietjet đã hoàn tất phân bổ 177,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, qua đó tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng.

CTCP Hàng không Vietjet (mã: VJC, sàn HoSE) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Đến ngày 17/6, Vietjet đã hoàn tất phân bổ 177,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 9.387 cổ đông. Còn 1.773 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025 của công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến tháng 7/2026.

Hoàn tất đợt chia cổ tức này, Vietjet tăng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

Vietjet tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức - Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, vừa qua Vietjet đã công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 09/6, Vietjet đã chi 1.036,1 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ gốc, lãi của trái phiếu mã VJCH2126002.

Được biết, trái phiếu này có khối lượng 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành ngày 9/6/2021, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 9/6/2021, lãi suất 7,25%/năm. Như vậy, Vietjet đã tất toán trái phiếu này đúng hạn.

Trước đó, ngày 25/5/2026, Vietjet cũng thanh toán gần 1.036 tỷ đồng tiền gốc và lãi của trái phiếu mã VJCH2126001.

Được biết, trái phiếu VJCH2126001 được phát hành ngày 24/05/2021, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/05/2026.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2026, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.142 tỷ đồng, tăng 36,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng mạnh 59,6%.

Riêng với công ty mẹ, doanh thu đạt 19.473 tỷ đồng, tăng 8,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 24,5%; và lợi nhuận sau thuế đạt 922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành, với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,1 lần và hệ số thanh khoản đạt 1,5 lần.

Trong 3 tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển 7,2 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ; thực hiện 39.903 chuyến bay, tăng 3,3%; vận chuyển 23.344 tấn hàng hóa.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
VietJet, vjc

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