Vingroup và LPBank cùng vượt đỉnh lịch sử

Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 24/6, tâm điểm chú ý hoàn toàn đổ dồn về bộ đôi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup và LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Cả hai mã này đã đồng loạt tăng mạnh, qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử mới và trở thành trụ cột dẫn dắt xu hướng toàn thị trường.

Cổ phiếu VIC trở thành thỏi nam châm hút dòng tiền nội khối lẫn ngoại khối một cách đầy ấn tượng. Có những thời điểm trong phiên, thị giá VIC ghi nhận mức tăng trên 5%, chạm mốc 242.000 đồng/cp. Đà tăng phi mã này không chỉ giúp VIC vượt qua đỉnh lịch sử mà còn biến mã cổ phiếu này trở thành bệ đỡ vững chắc nhất vào đà tăng của chỉ số VN-Index.

Nhờ sự bứt phá ngoạn mục của cổ phiếu, quy mô của Vingroup trên sàn chứng khoán tiếp tục phình to. Vốn hóa thị trường của tập đoàn này hiện đã đạt mức gần 1,8 triệu tỷ đồng, củng cố vững chắc vị thế doanh nghiệp có quy mô lớn nhất thị trường. Sức nóng từ VIC cũng nhanh chóng lan tỏa sang các cổ phiếu cùng hệ sinh thái, điển hình là mã VHM của Vinhomes khi thị giá tiếp đà đi lên mạnh mẽ, đóng cửa ở mức 157.000 đồng/cp.

Động lực trực tiếp kích hoạt đà tăng giá của nhóm cổ phiếu họ Vingroup xuất phát từ những thông tin mang tính bước ngoặt về mặt chính sách. Giới đầu tư đang phản ứng vô cùng tích cực trước thông tin Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế đặc biệt đối với một số dự án trọng điểm của tập đoàn này. Cơ chế mới được kỳ vọng sẽ khơi thông dòng vốn, tháo gỡ triệt để các nút thắt về thanh khoản và tạo điều kiện tối đa để Vingroup đẩy nhanh tiến độ kinh doanh trong chu kỳ mới.

Song song với nhịp đập sôi động của nhóm bất động sản, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ghi nhận một điểm sáng chói lọi mang tên LPB. Cổ phiếu của LPBank đã có một phiên giao dịch bùng nổ khi được kéo tăng kịch trần, đẩy thị giá lên mức 56.200 đồng/cp. Mức giá này chính thức đưa LPB phá vỡ vùng đỉnh lịch sử, đồng thời nâng quy mô vốn hóa của nhà băng này lên mức gần 168 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, giới đầu tư nhanh chóng nhận ra một điểm chung đầy thú vị đằng sau cú bứt phá ngoạn mục của hai mã cổ phiếu này. Cổ phiếu LPBank bứt tốc mạnh mẽ sau thông tin về sự xuất hiện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, trong danh sách cổ đông của ngân hàng này.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank công bố ngày 23/6, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hiện là cổ đông lớn nhất tại LPBank với gần 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Ngoài lượng cổ phần trực tiếp nắm giữ, người có liên quan của cổ đông này sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ ngân hàng.

Đứng thứ hai trong danh sách là ông Phạm Nhật Vượng với 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Theo công bố của LPBank, người liên quan đến ông Vượng không sở hữu cổ phần LPB.

Được biết, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng do đang có nguồn tiền nhàn rỗi, không phải ông Vượng tham gia kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng.