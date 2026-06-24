Nhà đầu tư chú ý: Loạt cổ phiếu sẽ bị đình chỉ giao dịch trong 2 ngày tới

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa loạt cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 26/6/2026 do doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định.

Trong đó, cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp chưa hoàn tất việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đáng chú ý, trước đó LTG vừa được HNX đưa ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 1/6/2026 sau khi doanh nghiệp công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Liên quan đến việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán, Lộc Trời từng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 11/5 để thông qua việc thay đổi tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc điều chỉnh nhằm giúp Hội đồng quản trị chủ động hơn trong lựa chọn đơn vị kiểm toán, đồng thời sớm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán theo quy định.

Lộc Trời cho biết nguyên nhân chậm trễ đến từ cả doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán, trong quá trình rà soát nhằm đảm bảo các thủ tục kiểm toán được thực hiện đầy đủ, các vấn đề phát sinh được đánh giá và xử lý trước khi phát hành báo cáo. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trong quý III/2026.

Ngoài LTG, HNX cũng đưa cổ phiếu NGC của CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền, RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su và HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát bị đình chỉ giao dịch với cùng nguyên nhân chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Bên cạnh đó, cổ phiếu SSF của CTCP Giày Sài Gòn và LUT của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài cũng bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 theo quy định.

Riêng cổ phiếu RDP của CTCP Rạng Đông Holding tiếp tục duy trì diện đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp đã nhận quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/6/2025.

Trước đó, RDP đã bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Doanh nghiệp bị ghi nhận chậm công bố nhiều tài liệu quan trọng trong thời gian dài, bao gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán các năm 2024, 2025; báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025; báo cáo tài chính quý IV/2024 và các quý trong năm 2025.

Ngoài ra, Rạng Đông Holding cũng chậm công bố báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty cùng các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông theo quy định.