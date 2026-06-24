Hóa chất Đức Giang bị cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố Quyết định về việc đưa cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/06/2026.

Lý do được đưa ra là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Hóa Chất Đức Giang, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Trước đó, ngày 20/6, doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Theo số liệu kiểm toán, doanh thu thuần năm 2025 của Đức Giang giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm khoảng 35 tỷ đồng, còn 3.154 tỷ đồng, song vẫn cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Một điểm quan trọng khác là việc kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến hai vấn đề đáng chú ý.

Thứ nhất , đơn vị kiểm toán được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2025 nên không thể trực tiếp tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho. Tại thời điểm cuối năm, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của DGC lên tới hơn 950,9 tỷ đồng.

Theo kiểm toán viên, các thủ tục kiểm toán thay thế được thực hiện chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng đáng tin cậy để xác nhận tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác và giá trị của khoản mục hàng tồn kho. Do đó, kiểm toán viên chưa thể xác định liệu số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 có cần điều chỉnh hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có tới các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Thứ hai, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến về việc một số nguyên thành viên ban lãnh đạo chủ chốt của DGC bị khởi tố ngày 17/3/2026 và đang trong quá trình phục vụ điều tra đối với các vi phạm về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức. Vì vậy, kiểm toán viên cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá liệu các vấn đề này có dẫn đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính hay không.

Các ảnh hưởng tiềm tàng có thể liên quan đến việc ghi nhận kế toán, các nghĩa vụ phải trả, khoản dự phòng hoặc chi phí xử lý môi trường nếu có. Do chưa đủ cơ sở, kiểm toán viên cũng chưa thể xác định liệu DGC có cần điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất hay không.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu DGC có phản ứng tích cực ngay sau ngày công bố BCTC kiểm toán, tuy nhiên 3 phiên gần nhất thị giá nhanh chóng quay đầu điều chỉnh, đóng cửa phiên 24/6 đạt 50.400 đồng/cp.